Premier Holandii zostanie ojcem. Pokazał zdjęcie z ukochanym. Polski europoseł komentuje

Rob Jetten i jego partner będą mieli dziecko. Emocjonalny wpis polityka

Szef holenderskiego rządu podzielił się w sieci wyjątkową informacją dotyczącą jego życia prywatnego. Polityk ogłosił, że wraz z narzeczonym spodziewają się przyjścia na świat swojego pierwszego dziecka. Na swoim profilu na Instagramie Rob Jetten umieścił zdjęcie z partnerem, na którym obaj trzymają w dłoniach wydruk z badania USG. Szczęśliwy polityk zapowiedział, że wyjątkowy maluch powita świat w 2027 roku.

W swoim wpisie holenderski przywódca wyraził ogromną wdzięczność wobec kobiet, które pomogły parze w spełnieniu marzenia o rodzicielstwie. Podziękował zarówno dawczyni komórki jajowej, jak i surogatce o imieniu Lisa, kierując słowa uznania również do ich rodzin. Jak zaznaczył, bez ich wsparcia to wydarzenie nie miałoby miejsca. Kobiety, które wsparły parę, to ich przyjaciółki, same będące już matkami, a ich pomoc wynikała wyłącznie z chęci wsparcia, bez żadnych korzyści materialnych.

Radosna informacja spotkała się z ciepłym przyjęciem, a gratulacje spłynęły z różnych stron. Wśród osób cieszących się szczęściem holenderskiego premiera znalazł się polski europoseł Robert Biedroń. Do sprawy odniósł się również jego życiowy partner, Krzysztof Śmiszek, który opublikował w mediach społecznościowych krótki, ale wymowny komentarz dotyczący postępujących zmian społecznych w Europie.

Wpis polskiego europosła wywołał prawdziwą burzę w sekcji komentarzy. Część internautów z entuzjazmem przyjęła wiadomość, wyrażając nadzieję na podobny poziom tolerancji w Polsce. Wskazywali, że szacunek dla osobistych decyzji to nieunikniony proces, choć w naszym kraju wymaga on jeszcze wiele czasu. Nie zabrakło jednak głosów krytycznych, w których niektórzy kpili z sytuacji, zastanawiając się, który z mężczyzn urodzi dziecko, a inni otwarcie negowali taki kierunek rozwoju społecznego.

Najmłodszy premier w historii. Kim jest Rob Jetten?

Rob Jetten prywatnie związany jest z Nicolasem Keenanem, reprezentantem Argentyny w hokeju na trawie. Para planowała wziąć ślub, jednak uroczystość została przełożona w związku z objęciem przez Jettena stanowiska premiera. Mając zaledwie 39 lat, stał się najmłodszym szefem rządu w dziejach Holandii. Funkcję tę objął w lutym 2026 roku, niedługo po tym, jak jego ugrupowanie, partia D66, odniosło zwycięstwo w wyborach parlamentarnych.