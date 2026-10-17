Poseł chce przenieść Dzień Matki. Święto w Polsce obchodzilibyśmy w niedzielę

Nowa data Dnia Matki w Polsce

Polityk Koalicji Obywatelskiej, Robert Dowhan, skierował do minister Agnieszki Dziemianowicz-Bąk interpelację, w której proponuje zmianę terminu Dnia Matki w naszym kraju. Obecnie święto to przypada zawsze 26 maja. Zgodnie z pomysłem posła, dzień ten mógłby przypadać na przykład w drugą lub ostatnią niedzielę maja, podobnie jak ma to miejsce w wielu innych państwach. Przykładowo, w Stanach Zjednoczonych Dzień Matki obchodzony jest w drugą niedzielę maja.

Rodzinny czas w weekend

W swojej interpelacji poseł zwrócił uwagę na to, że ustanowienie Dnia Matki w niedzielę ma swoje uzasadnienie. Jak tłumaczy, 26 maja wypada każdego roku w inny dzień tygodnia, a przeniesienie tego święta na weekend pozwoliłoby wielu osobom na swobodne zaplanowanie spotkania z rodzicami, nawet jeśli wiąże się to z dłuższą podróżą. Dla większości społeczeństwa sobota i niedziela to dni wolne od pracy, co sprzyjałoby budowaniu relacji rodzinnych. Dowhan podkreślił również, że większość krajów Unii Europejskiej, m.in. Szwecja, stosuje podobne rozwiązania.

Zabiegani Polacy nie mają czasu dla bliskich

Polityk podczas rozmowy z dziennikiem „Super Express” wyznał, że idea zmiany pojawiła się w wyniku dyskusji z przyjaciółmi.

- Skąd taki pomysł? Od znajomych, którzy którzy mieszkają w innym kraju niż Polska i mówili, że dobrze by było przenieść to na nasz grunt. To wyszło w trakcie rozmowy na temat dni wolnych. I mówią, że właśnie w Polsce mają też dużo znajomych i jak jest Dzień Matki, który wypada co roku w inny dzień, a jest to takie święto, gdzie większość z nas w szacunku do rodziców, szczególnie do matki, chce w jakiś sposób ten dzień spędzić razem. A mając obecnie takie życie, jakie mamy, a więc bardzo zaganiane, w większości nie mieszkając blisko rodziców, nie mając czasu, żeby nie wiem, podjechać w środę, we wtorek, w poniedziałek, to fajnie by było zrobić to w którąś sobotę czy niedzielę - wyjaśnił.

Poseł dodał ponadto, że w dzisiejszych czasach wiele osób nie ma możliwości osobistego spotkania z matką w środku tygodnia. Obowiązki zawodowe i szybkie tempo życia sprawiają, że często pozostaje jedynie kontakt telefoniczny lub wysłanie wiadomości. Według polityka to właśnie wspólne spędzanie czasu jest kluczowe, aby w przyszłości nie żałować niewykorzystanych chwil z najbliższymi.

Oczekiwanie na odpowiedź ministerstwa

Robert Dowhan ma świadomość, że 26 maja jest datą głęboko utrwaloną w polskiej tradycji i ewentualna zmiana może być trudna do zrealizowania. Zdecydował się jednak zapytać o to przedstawicieli rządu. Obecnie oczekuje na stanowisko resortu rodziny, pracy i polityki społecznej.