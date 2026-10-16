Policja i prokurator weszli do TK. Prezes mówi o prowokacji i alarmuje prezydenta

Waldemar Żurek tłumaczy działania służb

Podczas specjalnej konferencji prasowej Waldemar Żurek poinformował, że w piątek prokurator wspólnie z policjantami oraz biegłym informatykiem pojawili się w Trybunale Konstytucyjnym. Przekazał również, że zostaną im udostępnione kopie ważnych dla śledztwa dokumentów, a także zabezpieczono nagrania z systemu kamer. Dodał, że cała sytuacja ma związek z rzekomymi przewinieniami, jakich miał dopuścić się pełniący obowiązki prezesa TK Bogdan Święczkowski.

Szef resortu sprawiedliwości przypomniał o sytuacjach, w których, jak twierdził, próbowano zablokować dostęp do gmachu osobom pełniącym funkcję legalnie wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Żurek wyjaśnił, że wejście służb do budynku to element trwających postępowań zainicjowanych złożonymi zawiadomieniami. Prokuratura gromadzi w ten sposób dowody do dalszej weryfikacji.

Reakcja i oświadczenie Trybunału Konstytucyjnego

Trybunał Konstytucyjny opublikował oficjalny komunikat, w którym zaznaczono, że prokurator Andrzej Piaseczny w obstawie policjantów przybył do siedziby instytucji i „usiłuje dokonać przeszukania siedziby niezależnego organu władzy sądowniczej”. Bogdan Święczkowski zdecydował jednak o przekazaniu funkcjonariuszom wymaganej dokumentacji dobrowolnie. Jednocześnie w oświadczeniu wskazano, że zdaniem prezesa TK cała akcja to prowokacja, która nosi znamiona przestępstwa z artykułu 128 Kodeksu karnego.

W komunikacie zaznaczono dodatkowo, że o całym zdarzeniu i wizycie służb został już oficjalnie poinformowany prezydent Karol Nawrocki.

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