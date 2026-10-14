Koniec TikToka i Instagrama dla dzieci do 15 lat? Rząd przygotowuje rewolucyjne ograniczenia

Katarzyna Lubnauer potwierdza prace nad ograniczeniami na TikToku i Instagramie

Czy młodzi Polacy do 15. roku życia nie będą mogli używać m.in. Facebooka, Instagrama oraz TikToka? Takie plany faktycznie rozważa Rada Ministrów. O przygotowywanych zmianach w prawie wspomniała Katarzyna Lubnauer podczas wywiadu z Markiem Balawajdrem w programie „Poranny Ring”. Dopytywana o jej osobisty stosunek do pomysłu odcięcia najmłodszych od popularnych platform, wiceminister edukacji nie pozostawiła złudzeń. Stwierdziła wyraźnie, że zgadza się na objęcie taką blokadą dzieci do ukończenia 15 lat.

Wiceszefowa resortu edukacji doprecyzowała, że nad projektem pracują wspólnie dwa ministerstwa: Edukacji Narodowej oraz Cyfryzacji. W proces ten jest włączony między innymi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Na pytanie o przewidywany termin zakończenia tych prac Lubnauer odparła, że nie należy oczekiwać szybkich rezultatów. Wyjaśniła, że ustawa wymaga znacznego zaangażowania, szczególnie na etapie szczegółów technicznych, jednak zapewniła, że prace już ruszyły.

— Lada moment to bym nie powiedziała, dlatego że to jest akurat dokument, który wymaga bardzo dużych nakładów pracy, jeśli chodzi o pracę już techniczną, ale prace już trwają —

Weryfikacja wieku użytkowników mediów społecznościowych. Rząd analizuje opcje

Kluczowym wyzwaniem w tworzeniu nowych przepisów będzie sposób ich faktycznego egzekwowania. Chodzi o to, by młodzi internauci nie oszukiwali systemu, wpisując nieprawdziwą datę urodzenia w formularzach rejestracyjnych. Lubnauer wyraźnie zaznaczyła, że potrzebne są różne sposoby autoryzacji wieku. Zwróciła przy tym uwagę na potencjał europejskiego portfela tożsamości cyfrowej, który mógłby odegrać kluczową rolę w tym procesie.

— Natomiast to trzeba wprowadzić tak, żeby po pierwsze ta weryfikacja była skuteczna, po drugie, żeby były tam różne techniki tej weryfikacji —

Z wypowiedzi polityk wynika, że rząd zdaje sobie sprawę z trudności zadania, powołując się na podobne, dość oporne próby wdrażania blokad w Australii. Właśnie dlatego zapowiadane działania mają łączyć aspekty technologiczne z odpowiednią edukacją prewencyjną.

Zagrożenia w sieci i bezpieczeństwo dzieci według Lubnauer

Podczas wywiadu wiceminister edukacji zaakcentowała ryzyka, z których wielu opiekunów może nie zdawać sobie sprawy. Ostrzegała, że fizyczna obecność dziecka w sąsiednim pokoju nie gwarantuje, że jest ono bezpieczne w cyfrowym świecie. Zauważyła, że młody człowiek może w każdej chwili zetknąć się z agresją w sieci, a nawet samemu stać się jej inicjatorem. Największym kłopotem, według polityk, jest powszechna dostępność w sieci materiałów przesyconych brutalnością i niedostosowanych do psychiki dziecka. Wiceminister zachęcała opiekunów do tego, by sami zobaczyli, jakie treści podpowiadają ich pociechom algorytmy najpopularniejszych aplikacji.

— I teraz to co musimy zrobić, to musimy zdawać sobie sprawę i musimy ograniczyć dostęp dzieciakom, ponieważ bardzo wiele treści, które są obecnie w Internecie, absolutnie nie są dostosowane do dzieci —

Ograniczenia używania smartfonów w szkołach podstawowych i profilaktyka cyfrowa

Katarzyna Lubnauer przypomniała również, że omawiana ustawa ograniczająca dostęp do social mediów to tylko jeden z elementów szerszego planu. Zwróciła uwagę na istniejące zasady dotyczące używania smartfonów na terenie szkół podstawowych, walkę ze szkodliwymi treściami w sieci oraz planowane wdrożenie edukacji zdrowotnej. Mają one m.in. uświadamiać uczniów o ryzyku, jakie niesie ze sobą uzależnienie od urządzeń mobilnych. Jak podkreśliła, ochrona najmłodszych w internecie wymaga wielu skoordynowanych działań na różnych polach, a nie pojedynczego aktu prawnego.

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