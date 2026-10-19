Koalicja Obywatelska miażdży PiS, a partia Brauna zaskakuje. Fatalne wieści dla Morawieckiego

KO z dużą przewagą. PiS wyraźnie z tyłu

Najnowsze dane z sondażu przeprowadzonego przez OGB dla Stan360 pokazują znaczącą przewagę Koalicji Obywatelskiej nad Prawem i Sprawiedliwością. Zaskakująco prezentuje się walka o pozycję numer trzy, gdzie dystans pomiędzy Konfederacją a ugrupowaniem Grzegorza Brauna jest minimalny i wynosi niespełna pół procenta. Wyniki te obnażają również słabość mniejszych partii – aż cztery z nich nie zdołały przekroczyć wymaganego progu 5 proc.

Zadeklarowane poparcie dla Koalicji Obywatelskiej wynosi 35,91 proc., co daje jej zdecydowane zwycięstwo w rankingu. Z kolei Prawo i Sprawiedliwość, plasując się na drugiej pozycji, zgromadziło 25,03 proc. głosów. Różnica między oboma blokami politycznymi wynosi aż 10,88 punktu procentowego.

Tylko formacji Donalda Tuska udało się przebić próg 30 proc. poparcia w tym zestawieniu. Z kolei partia, na czele której stoi Jarosław Kaczyński, cieszy się poparciem około jednej czwartej badanych. Pomimo wyraźnej przegranej z liderem, PiS nadal utrzymuje solidną przewagę nad resztą stawki.

Braun tuż za Konfederacją. Niewielka różnica w wynikach

Ostatnie miejsce na podium przypadło Konfederacji, na którą chęć oddania głosu zadeklarowało 11,8 proc. ankietowanych. Tuż za nią, z wynikiem 11,31 proc., uplasowała się Konfederacja Korony Polskiej, będąca inicjatywą Grzegorza Brauna.

Zaledwie 0,49 punktu procentowego dzieli te dwie partie. Przy tak niewielkim odstępie niemożliwe jest wskazanie jednoznacznego zwycięzcy tego starcia. Badanie to udowadnia, że nowa struktura pod przewodnictwem Brauna cieszy się zainteresowaniem porównywalnym z tym, jakim darzona jest formacja kierowana przez Sławomira Mentzena oraz Krzysztofa Bosaka.

Ostatnim ugrupowaniem, które przekroczyło próg wyborczy, zajmując piątą lokatę, jest Nowa Lewica, gromadząca 6,12 proc. głosów. Tym samym, jej rezerwa nad wymaganym minimum wynosi 1,12 punktu procentowego.

Złe wiadomości dla Morawieckiego. Rozwój Plus pod kreską

Wyniki sondażu nie napawają optymizmem Mateusza Morawieckiego, którego Rozwój Plus uzyskał poparcie rzędu 3,63 proc. Do wymaganych 5 proc. brakuje mu zatem 1,37 punktu procentowego. Choć w grupie partii pozaparlamentarnych jest to najlepszy rezultat, to wciąż nie daje on szans na udział w przydziale sejmowych foteli w przypadku samodzielnego startu.

Poza parlamentem znalazłaby się także Partia Razem, którą wybrało 2,75 proc. badanych. Jest to wynik gorszy od rezultatu Nowej Lewicy o 3,37 punktu procentowego.

PSL i Polska 2050 zamykają zestawienie

Poparcie dla Polskiego Stronnictwa Ludowego kształtuje się na poziomie zaledwie 2,16 proc. Do uzyskania mandatu brakuje im 2,84 punktu procentowego. Gdyby taki scenariusz sprawdził się podczas prawdziwych wyborów, samodzielny start skazałby ugrupowanie na polityczny niebyt.

Na samym końcu rankingu, uwzględniającego dziewięć podmiotów politycznych, znalazła się Polska 2050 z wynikiem 1,29 proc. W zaprezentowanym badaniu obie formacje potraktowano jako oddzielne byty, co oznacza, że wartości procentowe odzwierciedlają indywidualne sympatie wyborców, a nie poparcie dla ich ewentualnego wspólnego bloku.

Jak przeprowadzono sondaż OGB?

Realizacją badania zajęła się firma OGB na zlecenie Stan360. Przebadano grupę 2000 dorosłych Polaków pomiędzy 1 a 13 października 2026 roku. Wykorzystano technikę CAWI, opierającą się na kwestionariuszach wypełnianych przez internet.

Wartości zaprezentowane w raporcie określają deklarowane poparcie. Należy pamiętać, że zwycięstwo Koalicji Obywatelskiej nie gwarantuje jej samodzielnych rządów, gdyż opracowanie nie zawiera informacji dotyczących spodziewanego podziału mandatów w Sejmie.

Poniżej galeria zdjęć: Mateusz Morawiecki z dziećmi i żoną

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