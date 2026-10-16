Jarosław Kaczyński ostro o sytuacji w TK. Wzywa Polaków do protestu

Prezes Prawa i Sprawiedliwości skomentował to, co dzieje się obecnie wokół Trybunału Konstytucyjnego, skupiając się na osobie Macieja Berka, niedawno wybranego przez Sejm na sędziego. Według Jarosława Kaczyńskiego, umieszczenie Berka w TK to celowy zabieg, który ma doprowadzić do przejęcia kontroli nad tą instytucją przez obecną koalicję rządzącą.

Sonda Czy prezydent powinien jak najszybciej rozstrzygnąć sprawę ślubowania Macieja Berka? Tak Nie Trudno powiedzieć

Przecież Berek tam ma być po prostu dlatego, żeby to była przybudówka do dworu Tuska

Szef opozycji uważa, że taki kandydat w Trybunale ma jasno określone zadanie – przekształcenie go w posłuszne narzędzie w rękach obecnego szefa rządu.

Jeśli ktoś taki ma być w Trybunale, to w oczywisty sposób jest wskazany na szefa, formalnego albo nieformalnego, bo to prezydent przecież decyduje, ale nieformalnego przynajmniej szefa, to wiadomo, o co chodzi

Chodzi właśnie o to, żeby Trybunał chodził, jak to się mówi, jak zegarek, ale zegarek na ręku Tuska

Jarosław Kaczyński wzywa do protestu pod Trybunałem Konstytucyjnym

Lider Prawa i Sprawiedliwości nie ograniczył się tylko do gorzkich słów pod adresem koalicji rządzącej. Kaczyński zaapelował również do Polaków, by wyrazili swój sprzeciw i wzięli udział w zapowiedzianej demonstracji.

Musi być demonstracja, musi być sprzeciw. Mamy do czynienia z łamaniem prawa na wszystkie możliwe sposoby. Ale nie można temu ulec, trzeba po prostu atakować. A tym, którzy teraz opowiadają o resecie, bo są tacy, trzeba pokazać, na czym ten reset będzie polegał -

Były premier zaznaczył, że powodzenie sobotniego protestu ma ogromne znaczenie w obecnych okolicznościach politycznych.

To najważniejsze, żeby ludzie jutro przyszli, żeby ta demonstracja wyszła. […] Demonstracja musi się odbyć, musi być sprzeciw

Jarosław Kaczyński skomentował również zachowanie służb państwowych wobec ludzi, którzy zgromadzili się pod Trybunałem Konstytucyjnym. W piątkowe popołudnie prezes PiS pojawił się przed gmachem TK i rozmawiał z reporterem TV Republika.

Chciałem tutaj przybyć choćby na chwilę, żeby po prostu ludzie wiedzieli, że to jest po to, żeby ich zastraszyć i żeby jutro tutaj przyjechali, bo to jest w tej chwili najważniejsze, żeby ta demonstracja wyszła

W mediach społecznościowych pojawił się również specjalny wpis. Na oficjalnym profilu zachęcano Polaków do pojawienia się pod siedzibą Trybunału Konstytucyjnego.

W najbliższą sobotę, 17 października o godz. 14:00 widzimy się pod Trybunałem Konstytucyjnym na wielkiej manifestacji! Al. Jana Chrystiana Szucha 12A, Warszawa. Prezes PiS Jarosław Kaczyński

Kontrowersje wokół sędziego Macieja Berka

Napięcie w Trybunale Konstytucyjnym wzrosło po tym, jak Maciej Berek został wybrany na sędziego przez parlament. W ubiegłą środę, po złożeniu przysięgi w Kancelarii Prezydenta (bez obecności głowy państwa), nowo powołany sędzia przyszedł do siedziby TK, by spotkać się z jego kierownictwem. Berek poinformował później, że prezes Bogdan Święczkowski rzekomo uniemożliwił mu fizycznie wejście do gabinetów sędziowskich. Zarówno władze Trybunału, jak i politycy Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że sposób złożenia ślubowania był wadliwy, co oznacza, że Berek nie może orzekać.

W piątek w budynku Trybunału Konstytucyjnego pojawili się śledczy. Prokuratura Krajowa poinformowała, że celem wizyty było zdobycie nagrań z monitoringu oraz dokumentów potrzebnych do śledztwa w sprawie rzekomego niedopełnienia obowiązków przez urzędników TK. Ostatecznie prezes Bogdan Święczkowski zgodził się na wydanie materiałów bez przymusu, a prokuratorzy zakończyli swoje działania.

Donald Tusk o ślubowaniu sędziów TK

W sprawie konfliktu o przyjmowanie przysięgi od sędziów głos zabrała także Komisja Wenecka. Jej eksperci doradzili, by w sytuacji, gdy prezydent odmawia lub zwleka ze swym obowiązkiem, umożliwić dokończenie procedury bez jego osobistego udziału.

Premier Donald Tusk w środę stwierdził jednoznacznie, że wybór nowych sędziów odbył się zgodnie z obowiązującymi przepisami, a prezydent, nie przyjmując ślubowania od Macieja Berka, rezygnuje ze swoich konstytucyjnych prerogatyw. Szef rządu zadeklarował, że koalicja rządząca będzie dążyć do przywrócenia praworządności za pomocą wszystkich legalnych środków.

Protesty pod siedzibą Trybunału Konstytucyjnego

Od momentu, gdy Maciej Berek złożył ślubowanie, budynek Trybunału Konstytucyjnego jest obserwowany przez protestujących. Manifestanci rozbili tam nawet namioty – w akcji biorą udział między innymi członkowie klubów "Gazety Polskiej". Organizatorzy, głównie politycy i sympatycy Prawa i Sprawiedliwości, zapowiedzieli na sobotę kolejną, jeszcze większą demonstrację w obronie TK.