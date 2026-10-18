Donald Tusk stanowczo po zamieszkach we Francji. Jasny komunikat premiera w sprawie nielegalnej migracji

Wpis premiera Donalda Tuska na platformie X

Szef rządu postanowił zabrać głos w mediach społecznościowych, co ma bezpośredni związek z europejską debatą na temat bezpieczeństwa. Dyskusja ta nabrała ogromnego tempa w ostatnich dniach, a katalizatorem dla zdecydowanego komunikatu okazały się wydarzenia z terytorium Francji. Oświadczenie polityka opublikowane w niedzielę jest niezwykle stanowcze.

„Polska nie powtórzy błędów innych europejskich państw, nie będzie też za nie płacić” – napisał szef rządu Donalda Tuska.

Lider koalicji rządzącej rozwinął tę myśl w swoim komunikacie, ogłaszając bezkompromisowe podejście władz do nielegalnego napływu cudzoziemców. Wyjaśnił, że nasz kraj skupia się na uszczelnianiu wschodniej rubieży, a wnioski azylowe od osób nielegalnie przebywających na terytorium Polski nie są w ogóle rozpatrywane. Zapowiedział również natychmiastowe deportacje dla łamiących prawo, kończąc wpis puentą: „W kwestii bezpieczeństwa będziemy bezwzględni. To usłyszeli ode mnie liderzy Europy w Brukseli”.

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Reakcja szefa Rady Ministrów zbiegła się w czasie z potężną falą demonstracji, która przeszła przez francuskie ulice w minioną sobotę. W masowych protestach wzięło udział ponad pół miliona obywateli, co od razu wywołało ogromne poruszenie wśród polskich internautów przypominających dawne wypowiedzi polityka. Użytkownicy sieci błyskawicznie powiązali te dwa fakty ze sobą, choć sam premier nie wskazał wprost na sytuację w Paryżu.

Głównym powodem gniewu zachodniego społeczeństwa były rosnące koszty utrzymania oraz drastyczny spadek jakości świadczonych usług publicznych, a nie kwestie związane bezpośrednio z przybyszami. Sytuacja wymknęła się jednak spod kontroli i w stolicy kraju oraz innych dużych ośrodkach doszło do niezwykle brutalnych starć z oddziałami prewencji. Z raportów agencji AFP wynika, że w wyniku plądrowania mienia i podpaleń rannych zostało około pięciuset mundurowych, a służby zatrzymały prawie 1800 chuliganów.

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Prezes Rady Ministrów zaznaczył w swoim komunikacie, że jego rygorystyczne podejście wybrzmiało już podczas niedawnych rozmów z najważniejszymi unijnymi przywódcami w stolicy Belgii. Polska Agencja Prasowa podaje, że szef polskiego rządu brał tam udział w specjalnym spotkaniu dotyczącym polityki migracyjnej, które zostało zainicjowane przez przywódców Włoch, Holandii oraz Danii. Dowodzi to, że twarda narracja premiera nie jest skierowana wyłącznie do krajowego elektoratu.

Na Starym Kontynencie coraz mocniej zarysowuje się koalicja państw domagających się zdecydowanego zaostrzenia kursu wobec nielegalnego przekraczania granic, co idealnie współgra z retoryką rządu w Warszawie. Wypowiedź o braku zgody na finansowanie cudzych błędów to wyraźny sygnał sprzeciwu wobec jakichkolwiek mechanizmów przymusowej relokacji uchodźców do Polski. Ekipa Donalda Tuska uważa dotychczasowe unijne rozwiązania za całkowicie nieskuteczne i nie zamierza iść na kompromisy w sprawach kluczowych dla obrony terytorium.

Polska nie powtórzy błędów innych europejskich państw, nie będzie też za nie płacić. Twardo bronimy granicy przed nielegalną migracją, mamy własną politykę azylową (nie przyjmujemy wniosków), deportujemy tych, którzy łamią polskie prawo. W kwestii bezpieczeństwa będziemy bezwzględni. To usłyszeli ode mnie liderzy Europy w Brukseli.— Donald Tusk (@donaldtusk) October 18, 2026

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