Donald Tusk ma powody do zadowolenia? Zaskakujące wyniki sondażu dla rządu

Według najnowszego sondażu w sierpniu spadła liczba osób negatywnie oceniających rząd, a przybyło zwolenników. Pozytywne zmiany widać także w ocenach ogólnych działań Rady Ministrów oraz w odbiorze samego premiera Donalda Tuska. Badacze z CBOS podkreślają jednak, że te wyniki mogą być tylko chwilowym odbiciem po gorszym lipcu i nie muszą oznaczać stałego trendu, zbliżając się poziomem do rezultatów czerwcowych.

Odsetek badanych niezadowolonych z działań władzy zmalał o 8 punktów procentowych, a poparcie wzrosło o 3 punkty. Dobre oceny funkcjonowania rządu poszły w górę o 6 punktów, podczas gdy zadowolenie z faktu, że Donald Tusk jest premierem, zwiększyło się o 5 punktów procentowych.

Analizując dokładniej wyniki badania CBOS za ósmy miesiąc roku, widać wyraźny spadek sprzeciwu wobec gabinetu. Obecnie 40 proc. pytanych deklaruje niechęć do rządu, co oznacza poprawę o osiem punktów w stosunku do lipca. Równocześnie do 32 proc. powiększyła się grupa wspierająca ekipę rządzącą (wzrost o trzy punkty). Jak zaznaczają analitycy, główna zmiana to redukcja krytycznych opinii. Zmieniły się także mniejsze grupy: 24 proc. osób stwierdziło, że rząd jest im obojętny (wzrost o trzy punkty), a 4 proc. wstrzymało się od głosu (dwa punkty na plus).

20

Ocena pracy gabinetu Donalda Tuska

W sierpniu zauważono też wzrost zadowolenia z codziennej pracy Rady Ministrów. Aż 36 proc. ankietowanych dobrze oceniło funkcjonowanie rządu Donalda Tuska, co daje sześcio-punktowy wzrost w porównaniu do 30 proc. w lipcu. Grupa krytyków skurczyła się z kolei o siedem punktów procentowych, zatrzymując się na poziomie 51 proc. Pozostałe 13 proc. osób nie miało wyrobionego zdania. Eksperci z CBOS wskazują, że te opinie pokrywają się z ocenami gospodarki oraz wizerunkiem samego lidera rządu.

Sonda Jak oceniasz Donalda Tuska jako premiera? Dobrze Średnio Źle Nie wiem

Lepsze notowania premiera Donalda Tuska

Również sam premier może cieszyć się z bardziej przychylnych ocen. Z faktu, że Donald Tusk kieruje rządem, zadowolonych jest 36 proc. pytanych (wzrost o pięć punktów względem lipca). Z kolei odsetek przeciwników szefa rządu spadł o siedem punktów – do 51 proc., podczas gdy w lipcu wynosił on 58 proc. Brak opinii w tej sprawie wyraziło 13 proc. badanych. Powyższe liczby pokazują spójny obraz sierpniowej poprawy wizerunku całego obozu władzy, w którym ubyło krytyków, a przybyło sympatyków.

Mimo tych optymistycznych danych, CBOS zaleca ostrożność. Analitycy tłumaczą, że sierpniowy skok to najpewniej tylko powrót do normy po słabym lipcu. Zauważają oni, że obecne wyniki pokrywają się z tymi z czerwca, co może oznaczać, że nie mamy do czynienia ze stabilnym wzrostem popularności rządu, a jedynie naturalnym odreagowaniem wcześniejszych spadków.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Donald Tusk.

20