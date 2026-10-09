Ambasador USA chwali "K2". W tle tajemnicze spotkanie szefa MON z Trumpem

„Kraj jest ważniejszy od polityki”

Wymiana uprzejmości na linii Warszawa-Waszyngton. Ambasador USA chwali szefa MON.

Kim jest „K2”? Niezwykły przydomek dla polskiego ministra.

Tajemnicze spotkanie z Donaldem Trumpem. Co wydarzyło się w 2018 roku?

Sojusz polsko-amerykański silniejszy niż kiedykolwiek?

Początek tej sytuacji to aktywność w mediach społecznościowych. Tom Rose, ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, bardzo pozytywnie ocenił współdziałanie z wicepremierem i szefem resortu obrony narodowej, Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Określił go mianem głównego twórcy rozszerzania partnerstwa polsko-amerykańskiego w sektorze obronnym.

Amerykański dyplomata nie unikał pochwał.

The historic progress in the US–Poland defense partnership has many architects, but none more instrumental than Deputy Prime Minister and Minister of National Defense @KosiniakKamysz Władysław Kosiniak-Kamysz. His unwavering commitment to Poland's security is taking our military ties to new heights. The only problem we have with this great man is his saying his unpronounceable name! So to us, he's just “K2.” For K2, it's country above politics, duty above division, and results above rhetoric. He serves his government loyally while working closely with @NawrockiKn, never allowing political differences to interfere with their shared mission of making Poland stronger. K2 embodies precisely the qualities @POTUS values most in strong and great allies. It's an honor to work with K2 and I'm lucky to call him my friend-- even if I still can't pronounce his name!— Ambassador Tom Rose (@USAmbPoland) October 9, 2026

Dla K2 kraj jest ważniejszy od polityki, obowiązek ważniejszy od podziałów, a wyniki ważniejsze od retoryki – napisał, ujawniając przy okazji, jak Amerykanie nazywają polskiego ministra.

Bardzo dziękuję za Pana słowa @USAmbPoland! Każdego dnia wspólnie pracujemy na rzecz bezpieczeństwa naszych krajów 🇵🇱🤝🇺🇸 Dziękuję za Pana zaangażowanie we wzmacnianie naszego sojuszu oraz za to, jak aktywnie wspiera Pan wysiłki Polski w zapewnieniu bezpieczeństwa całej wschodniej flanki NATO.— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) October 9, 2026

Zaznaczył ponadto, że Władysław Kosiniak-Kamysz zgodnie współpracuje z prezydentem Karolem Nawrockim, blokując wpływom sporów politycznych na ich wspólną działalność.

Minister obrony narodowej i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz błyskawicznie odniósł się do tych wypowiedzi, wyrażając wdzięczność za trud wkładany w umacnianie przymierza polsko-amerykańskiego. Zagwarantował, że codziennie obie strony działają na rzecz wspólnego bezpieczeństwa. Taka otwarta wymiana uprzejmości przypomina standardowe działania dyplomatyczne, jednak ma miejsce w czasie, gdy na światło dzienne wychodzą szczegóły nieoczekiwanego spotkania najwyższego szczebla.

Każdego dnia wspólnie pracujemy na rzecz bezpieczeństwa naszych krajów 🇵🇱🤝🇺🇸 Dziękuję za Pana zaangażowanie we wzmacnianie naszego sojuszu oraz za to, jak aktywnie wspiera Pan wysiłki Polski w zapewnieniu bezpieczeństwa całej wschodniej flanki NATO - napisał na X szef polskiego MON.

O czym Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał z Donaldem Trumpem?

Owa grzecznościowa wymiana słów między ministrem a ambasadorem to wysiłek w kierunku zażegnania sytuacji, która od paru dni budzi emocje na polskiej scenie politycznej. Rzecz dotyczy spotkania wicepremiera Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem, prezydentem USA, które miało miejsce w marcu 2026 roku. Choć od tego dialogu upłynął już pewien czas, to właśnie teraz jego detale stają się tematem ogólnej dyskusji.

Kancelaria prezydenta Karola Nawrockiego, jak i politycy opozycji zaczęli zdecydowanie żądać, aby minister obrony narodowej odkrył, co stanowiło oś rozmowy. Atmosferę podgrzał europoseł Adam Bielan, który wyjawił, że współorganizował to spotkanie. Według jego opinii, miało ono za zadanie „odblokować” rokowania dotyczące stałej bazy wojskowej na terytorium Polski.

Podstawowym powodem politycznego szumu jest jednak nieformalna wieść, że w trakcie spotkania Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem dyskutowano o kwestiach związanych z wewnętrzną polityką Polski. W przestrzeni medialnej pojawiły się domysły, że amerykański przywódca mógł nakłaniać szefa PSL do modyfikacji sojuszy i wyjścia z gabinetu Donalda Tuska.

Rząd Tuska nabiera wody w usta

Gabinet Donalda Tuska reaguje na te pogłoski z dużą rezerwą. Wicepremier i szef MSZ, Radosław Sikorski, ocenił, że z tak istotnego dialogu powinna zostać sporządzona oficjalna notatka, która nigdy nie dotarła do jego ministerstwa. Zasugerował przy tym, że spotkanie mogło być „próbie zaangażowania obcego państwa w naszą wewnętrzną politykę”.

Najsilniejsze odczucia wywołała jednak wypowiedź samego szefa rządu. Donald Tusk uciął domysły, deklarując, że rozmowa posiadała poufny charakter, ale odnosiła się „raczej sytuacji wewnętrznej w Polsce”, uzupełniając, że była „zbyt ciekawa, żeby o niej publicznie mówić”. Takie sformułowania jedynie podsyciły przypuszczenia, że znaczenie rozmów wykraczało daleko poza ramy militarnej kooperacji Polski i USA. Nikt z członków rządu nie zamierza jednak oficjalnie potwierdzać, czy Donald Trump rzeczywiście starał się nakłonić Władysława Kosiniaka-Kamysza do zmiany politycznego kursu.

Co na to sam Kosiniak-Kamysz?

Szef Polskiego Stronnictwa Ludowego, postawiony w samym środku politycznej awantury, usiłuje łagodzić nastroje. W trakcie jednego ze spotkań z przedstawicielami mediów uwypuklił, że jego nadrzędnym zamiarem podczas rozmowy z prezydentem USA było wyrażenie wdzięczności za stacjonowanie amerykańskich oddziałów w Polsce. Jest to fundamentalny element zabezpieczenia dla naszego państwa.

Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał także, że w czasie jego marcowego widzenia z Donaldem Trumpem wątek amerykańskiej bazy militarnej w ogóle nie był poruszany. Zgodnie z jego słowami, jasna deklaracja w tej materii ze strony Amerykanów pojawiła się dopiero parę miesięcy później, we wrześniu. Wyjaśnienia szefa MON są jednak mocno ogólnikowe i nie stanowią bezpośredniej odpowiedzi na pytanie, czy amerykański przywódca starał się ingerować w strukturę władzy w polskim rządzie.

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