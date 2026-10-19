"VisionQuest". Ile odcinków liczy serial i kiedy premiera finału? (ROZPISKA)

"VisionQuest" - o czym opowiada serial?

Zresetowany Vision ukrywa się przed tymi, którzy chcieli wykorzystać go jako broń. W poszukiwaniu nowego sensu istnienia konsultuje się z osobowościami AI wpisanymi w jego programowanie, w tym z F.R.I.D.A.Y., E.D.I.T.H., J.A.R.V.I.S. i niesławnym Ultronem. Jego dyskretna egzystencja kończy się, gdy nagroda wyznaczona za jego głowę zmusza go do ucieczki wraz z Thomasem Shepherdem, tajemniczym chłopcem, który może być reinkarnacją syna Visiona. Uciekając przed pościgiem, Vision musi zmierzyć się ze swoją naturą, oprzeć się wpływowi Ultrona i rozwikłać zagadkę swojego młodego towarzysza, jeśli chce przetrwać.

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Twórcy połączyli rozbudowaną scenografię z praktycznymi efektami specjalnymi, tworząc unikalny wizualnie świat serialu. Budowa Mindspace - przestrzeni inspirowanej umysłem Visiona - trwała 14 tygodni i objęła siedem połączonych pomieszczeń zaprojektowanych z myślą o płynnym ruchu kamery. Aby uzyskać surrealistyczny efekt, wykorzystano m.in. elastyczne gumowe tapety, lustrzane podłogi i korytarze ze zniekształconą perspektywą. Za realizację odpowiadał zespół efektów specjalnych, który przygotował ponad 280 rozwiązań praktycznych, w tym magnetyczne systemy wykorzystywane w scenach lotu Visiona.

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"VisionQuest" - obsada

W rolach głównych występują: Paul Bettany, James Spader, Ruaridh Mollica, Todd Stashwick, T'Nia Miller, Lauren Morais, Orla Brady, Diane Morgan, Polly Frame, Henry Lewis i Jonathan Sayer, a także Emily Hampshire i James D'Arcy.

"VisionQuest" - ile odcinków liczy serial i kiedy finał? (harmonogram premier)

Nowe odcinki serialu "VisionQuest" ukazują się w środy i będzie ich łącznie osiem. Pierwsze dwa zadebiutowały w serwisie Disney+ w dniu 14 października, a ostatni obejrzymy w połowie listopada. Dokładny harmonogram premier odcinków prezentuje się następująco:

"VisionQuest" 1. odcinek - premiera 14 października,

"VisionQuest" 2. odcinek - premiera 14 października,

"VisionQuest" 3. odcinek - premiera 21 października,

"VisionQuest" 4. odcinek - premiera 21 października,

"VisionQuest" 5. odcinek - premiera 28 października,

"VisionQuest" 6. odcinek - premiera 28 października,

"VisionQuest" 7. odcinek - premiera 4 listopada,

"VisionQuest" 8. odcinek - premiera 11 listopada.