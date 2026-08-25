W poprzednim odcinku "Splątanych losów" napięcie między Halilem a jego żoną dało się wyczuć od pierwszych scen. Bez skutku próbował załagodzić konflikt po odwołanej kolacji, ale Ayfer wciąż nie potrafiła wybaczyć mu częstych nieobecności. Wypominała mu, że bardziej zajmują go sprawy rezydencji i problemy obcych ludzi niż własna rodzina. W tym czasie mała Mine oskarżyła Munevver o kradzież pamiątkowego naszyjnika, ale zguba szybko się znalazła dzięki czujności Suzan. Yasemin wściekła się, gdy zobaczyła, że gospodyni próbuje zastąpić biżuterię dziecka nowymi kosztownościami. Czy te narastające nieporozumienia doprowadzą do otwartego buntu w kolejnej części opowieści?

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"Splątane losy" odc. 32 - streszczenie

Munevver dowiaduje się od Suzan, że Ayfer chciała po cichu sprzedać dom deweloperowi. Ta wiadomość sprawia, że Munevver idzie do Ayfer na poważną rozmowę i sugeruje jej wyprowadzkę z osiedla razem z rodziną. Halil chce odzyskać zaufanie żony, dlatego tym razem organizuje dla niej romantyczną kolację. Podczas wieczoru tłumaczy, skąd u niego ta wdzięczność wobec Munevver i liczy, że żona wreszcie go zrozumie. Remzi mówi Halilowi, że prawdopodobnie udało mu się namierzyć Yasemin. W tym samym czasie kobieta zostaje przeniesiona do pracy na oddziale ratunkowym.

"Splątane losy" odc. 32 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Nowe odcinki "Splątanych losów" można oglądać w TVP1. Każdy odcinek odsłania kolejne szczegóły z przeszłości rodziny Ketenci. Żeby nie przegapić kolejnych zwrotów akcji, warto mieć pod ręką aktualną godzinę emisji. Odcinek 32 TVP1 pokaże 27 sierpnia 2026 roku o 14:00.

"Splątane losy" - opis serialu i obsada

"Splątane losy" to turecki serial obyczajowy o rodzinnych napięciach i tajemnicach z przeszłości. Wszystko przyspiesza, gdy pod drzwiami Munevver pojawia się mała dziewczynka, a za nią rusza ciąg wydarzeń i trudnych odkryć. Serial miesza dramat z romansem i pokazuje wybory, które odbijają się na kolejnych pokoleniach. To także opowieść o zerwanych więziach i odpowiedzialności za innych. W obsadzie są m.in.:

Nilgün Kasapbaşoğlu (jako Münevver Ketenci)

Kayra Aleyna Zabcı (jako Yasemin Kardan)

Emir Gülsever (jako Burak)

Hazal Güzel (jako Mine)

Şerif Bozkurt (jako Halil)

Yeşim Ceylan (jako Ayfer)