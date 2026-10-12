Pierwsza miłość, odcinek 4274: Hubert marzy o romantycznym wyjeździe z Pauliną. Była żona wszystko zniszczy?

W 4274. odcinku "Pierwszej miłości" Hubert szykuje niespodziankę poślubną dla Pauliny

Zanim Paulina i Hubert stanęli na ślubnym kobiercu i sformalizowali swój związek, musieli pokonać naprawdę wyboistą trasę. Przed samą uroczystością doszło przecież do niezwykle dramatycznych incydentów, kiedy to pan młody złamał rękę oraz uległ wstrząśnieniu mózgu. Niezależnie od tych poważnych komplikacji zdrowotnych zakochani powiedzieli sobie sakramentalne „tak” w 4262. odsłonie hitowego formatu. Hubert uczestniczył w ceremonii zaślubin mając kończynę unieruchomioną w gipsie.

Z nadejściem 4274. epizodu serialu „Pierwsza miłość” Hubert postanowi natychmiast zrealizować swoje romantyczne zamierzenia. Rozpocznie tajne przygotowania do wymarzonej podróży poślubnej, chcąc kompletnie zaskoczyć świeżo poślubioną ukochaną i zagwarantować jej niezapomniane chwile tuż po weselu. Sielanka nowożeńców nie potrwa jednak zbyt długo. Gdy mężczyzna całkowicie pochłonie się organizacją wymarzonego wycieczkowego przedsięwzięcia, w progu domu Pauliny stanie nagle była żona jej partnera. Kobieta przekaże wiadomości mogące brutalnie zrujnować plany wyjazdowe.

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Grana przez Małgorzatę Klarę Irena wielokrotnie obnosiła się ze swoją chorobliwą zazdrością o Paulinę, celowo utrudniając życie zakochanym. Zaborcze usposobienie eks-partnerki oraz jej skłonność do generowania konfliktów wielokrotnie spędzały z powiek sen obojgu narzeczonym. Teraz historia ponownie zatoczy koło. Była żona zjawi się u Pauliny w najmniej odpowiednim czasie, przez co wyczekiwany wyjazd małżeński stanie pod ogromnym znakiem zapytania. Zakochani nie złożą jednak broni i zrobią wszystko dla ratowania zaplanowanej eskapady. Nadchodzące odcinki ujawnią też narastające problemy finansowe pary.

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O której oglądać 4274. odcinek "Pierwszej miłości"?

Telewizja Polsat zaplanowała premierową emisję 4274. odcinka telenoweli „Pierwsza miłość” dokładnie na środę, 28 października 2026 roku o godzinie 18:00. Polscy widzowie mogą śledzić perypetie swoich ulubionych bohaterów regularnie, od poniedziałku do piątku o tej samej porze antenowej. Dla fanów preferujących oglądanie w internecie udostępniono również najnowsze epizody za pośrednictwem platformy streamingowej Polsat Box Go.

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