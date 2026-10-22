"Pierścienie Władzy" wracają. Znamy datę premiery 3. sezonu, w którym zobaczymy wykucie Jedynego Pierścienia

Prime Video zaprezentowało oficjalny zwiastun trzeciego sezonu serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy". "Wszystko prowadziło do tej chwili" – mówi Galadriela, gdy zbliża się moment wykucia Jedynego Pierścienia, a Sauron coraz bardziej umacnia swoją władzę nad Śródziemiem.

"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" - co się wydarzy w 3. sezonie?

W nowych odcinkach Śródziemie pogrążone jest w wojnie. Od upadku Eregionu minęło pięć lat. Armie Saurona przemierzyły cały świat, podbijając wszystko, co napotkały na swojej drodze. Między Mrocznym Władcą a całkowitym zwycięstwem stoją już tylko nieliczne, odizolowane bastiony oporu – Khazad-dûm, gdzie krasnoludowie pozostają teraz zamknięci głęboko w swoich górskich komnatach oraz chronione mocą Trzech Pierścieni elfickie królestwa Lindonu i Rivendell. Tymczasem w głębi Mordoru, w nowo ukończonej wieży Barad-dûr, Mroczny Władca pracuje dzień i noc, owładnięty obsesją ujarzmienia mocy, która pozwoli mu rzucić na kolana ostatnich przeciwników: Jedynego Pierścienia, by wszystkimi rządzić… Teraz wszystkie wolne ludy Śródziemia – krasnoludy, elfy, ludzie i czarodzieje – muszą znaleźć sposób, by zjednoczyć siły w wyścigu z czasem i powstrzymać Saurona przed osiągnięciem celu, jakim jest całkowite podporządkowanie sobie wszelkiego życia…

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"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" - zwiastun 3. sezonu

W zwiastunie wszystkie ludy Śródziemia biorą udział w heroicznej walce przeciwko Sauronowi i jego armii orków. Jego przerażający słudzy Pierścienia, zwani Nazgnagôlami, przemierzają Śródziemie odziani w czarne zbroje. Tymczasem wśród elfów, którzy desperacko próbują utrzymać linie frontu, narastają napięcia, więzi rodzinne krasnoludów w Khazad-dûm zostają wystawione na próbę, a rywalizujące frakcje polityczne doprowadzają wyspiarskie królestwo Númenoru na skraj wojny domowej. Z kolei na wschodnich ziemiach Rhûn Gandalf wykorzystuje całą potęgę swoich magicznych zdolności i siłę perswazji, by powstrzymać nadciągającą ciemność.

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"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" - kiedy nowe odcinki trafią do Prime Video?

Pierwsze cztery odcinki trzeciego sezonu zadebiutują na Prime Video 11 listopada 2026 roku. Odcinki 5. i 6. będą dostępne w streamingu od 18 listopada, a dwa finałowe odcinki trafią na serwis 25 listopada.

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