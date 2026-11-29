Magda Waligórska i jej dorobek aktorski. Jak zaczynała serialowa Wioletka?

Magdalena Waligórska-Lisiecka urodziła się w 1981 roku w Jędrzejowie i spełnia się w produkcjach filmowych, telewizyjnych oraz teatralnych. Studiowała wiedzę o teatrze na Akademii Teatralnej w Warszawie, a dyplom zdobyła na wydziale aktorskim wrocławskiej filii PWST w Krakowie. Widzowie w całej Polsce pokochali ją za wcielenie się w postać barmanki Wioletki Koteckiej w serialu TVP „Ranczo”, do którego aktorka powróciła w 2026 roku przy okazji realizacji kontynuacji „Ranczo. Zemsta wiedźm”.

W dorobku artystki znajdują się też występy w popularnych serialach „Na dobre i na złe”, „Ojciec Mateusz”, „Pierwsza miłość” i „Plebania”. Na wielkim ekranie można było ją oglądać w produkcjach „Testosteron”, „Ile waży koń trojański?” oraz „Moje córki krowy”, a oprócz tego regularnie gra w teatrach w całej Polsce, między innymi w warszawskim Teatrze Capitol.

W życiu prywatnym związana jest z aktorem Mateuszem Lisieckim, z którym wychowuje dwoje dzieci.

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Magda Waligórska zdradza kulisy 11. sezonu „Rancza”. Co czeka widzów w grudniu?

Większość obsady, w tym Magda Waligórska, powróci na ekrany w 11. sezonie „Rancza” już w grudniu 2026 roku. Twórcy pilnie strzegą jednak tajemnic fabuły i unikają podawania szczegółów, zasłaniając się umownym hasłem „pomidor”. W wywiadzie dla portalu VOX FM odtwórczyni roli Wioletki uchyliła rąbka tajemnicy i opowiedziała, na co mogą liczyć fani produkcji.

„Myślę, że scena finałowa jest majstersztykiem. Kiedy ją czytałam, bardzo się śmiałam - to, co wymyślono na koniec, jest naprawdę zabawne. Pojawi się też kilka bardzo mocnych, komediowych wątków, które zostaną w pamięci na lata. Może nawet narodzą się z tego nowe powiedzonka i memy. Ja sama mam fajny wątek, z którego jestem bardzo zadowolona, ale oczywiście nie mogę go zdradzić. Pomidor! Będzie mnóstwo dobrej zabawy, choć przyznam szczerze, że bardzo ciekawi mnie, jak ten sezon zostanie przyjęty w obecnych realiach. Zaskakuje mnie, jak skrajne emocje i jak duży hejt budzi sam fakt powrotu „Rancza”. Tak jak mówiłam, wcześniej nie zdążyłam się do tego przyzwyczaić” – wyznała aktorka w rozmowie z portalem VOX FM.

Ostatnio w jednym z programów telewizyjnych doszło do wycieku scenariusza pierwszego odcinka „Rancza. Zemsta Wiedźm”, co mocno podzieliło internautów. Magda Waligórska krótko odniosła się do tego incydentu.

„Słyszałam o tym wycieku. Ja, czytając scenariusz, byłam zachwycona. Ciężko mi więc odnosić się do cudzych wyobrażeń. Zobaczymy, co przyniesie grudzień” – powiedziała.