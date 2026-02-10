Spis treści
W ostatnim odcinku Alonso, w obawie przed politycznymi reperkusjami, stanowczo zakazał Pelayo goszczenia Cavendisha w posiadłości. Tymczasem Jana podzieliła się z Curro szokującymi sekretami dotyczącymi jego pochodzenia. Skrajnie wyczerpana Maria toczyła dramatyczną walkę o życie w uwięzieniu, a Leonor odważnie sprzeciwiła się matce, stawiając na własną niezależność. Jednocześnie Simonę zaczęły dręczyć bolesne wyrzuty sumienia związane z osobą Valentina.
ZOBACZ RÓWNIEŻ: "La Promesa - pałac tajemnic". 5 powodów, dla których warto oglądać ten hiszpański serial
"La Promesa - pałac tajemnic" - streszczenie odcinka 325
Catalina i Pelayo testują nową linię przetworów warzywnych na eksport. Jana niestrudzenie szuka swojej przyjaciółki Marii, porwanej przez Valentina. Pomaga jej doktor Abel, który sporządza dla sierżanta Funesa mapy jaskiń w okolicy. Kolejny raz, po jej licznych odmowach, wyznaje Janie miłość. Leonor odkrywa, że Curro i Martina są parą, choć kuzynka próbuje ją okłamywać. Markiza wypytuje Petrę o plotki na temat jej brata. Pokojówka stanowczo zaprzecza jakoby w rzeczywistości był jej synem.
„La Promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial „La Promesa – Pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 325. odcinek zostanie wyemitowany 10 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.
"La Promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.
W serialu występują:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)