W ostatnim odcinku Alonso, w obawie przed politycznymi reperkusjami, stanowczo zakazał Pelayo goszczenia Cavendisha w posiadłości. Tymczasem Jana podzieliła się z Curro szokującymi sekretami dotyczącymi jego pochodzenia. Skrajnie wyczerpana Maria toczyła dramatyczną walkę o życie w uwięzieniu, a Leonor odważnie sprzeciwiła się matce, stawiając na własną niezależność. Jednocześnie Simonę zaczęły dręczyć bolesne wyrzuty sumienia związane z osobą Valentina.

"La Promesa - pałac tajemnic" - streszczenie odcinka 325

Catalina i Pelayo testują nową linię przetworów warzywnych na eksport. Jana niestrudzenie szuka swojej przyjaciółki Marii, porwanej przez Valentina. Pomaga jej doktor Abel, który sporządza dla sierżanta Funesa mapy jaskiń w okolicy. Kolejny raz, po jej licznych odmowach, wyznaje Janie miłość. Leonor odkrywa, że Curro i Martina są parą, choć kuzynka próbuje ją okłamywać. Markiza wypytuje Petrę o plotki na temat jej brata. Pokojówka stanowczo zaprzecza jakoby w rzeczywistości był jej synem.

„La Promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La Promesa – Pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 325. odcinek zostanie wyemitowany 10 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"La Promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)