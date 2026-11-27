Piękne włosy zaczynają się od skóry głowy

Choć najwięcej uwagi poświęcamy zwykle długości włosów i końcówkom, to właśnie kondycja skóry głowy ma ogromne znaczenie dla ich wzrostu. Jeśli chcemy zapuścić długie, zdrowe włosy, warto przyjrzeć się jej potrzebom i zadbać o równowagę. Skóra głowy ze skłonnością do przetłuszczania się wymaga składników, które pomogą regulować wydzielanie sebum i usuwać jego nadmiar, takich jak np. kwas salicylowy. Z kolei w przypadku skóry przesuszonej warto sięgnąć po kosmetyki zawierające mocznik, niacynamid lub trehalozę, które wspierają jej nawilżenie i pomagają przywrócić komfort.

Cierpliwość kluczem do długich włosów

Zapuszczanie włosów wymaga czasu i systematyczności, ponieważ włosy rosną średnio około 1-1,5 cm miesięcznie. Zamiast codziennie zerkać w lustro, lepiej obserwować postępy w dłuższej perspektywie. Agnieszka Niedziałek radzi, aby mierzyć włosy nie częściej niż raz w miesiącu, od stałego punktu na czubku głowy aż do końcówek, najlepiej z pomocą drugiej osoby.

Podcinanie końcówek i masaż – co naprawdę działa?

Wokół zapuszczania włosów narosło wiele mitów, a jednym z najpopularniejszych jest przekonanie, że regularne podcinanie końcówek przyspiesza wzrost włosów. Częste wizyty u fryzjera nie sprawią, że włosy zaczną rosnąć szybciej, bo ich wzrost odbywa się w mieszkach włosowych, a nie na końcach pasm. Regularne podcinanie może jednak pomóc utrzymać włosy w dobrej kondycji i zapobiegać dalszemu rozdwajaniu się końcówek.

A co z masażem skóry głowy? Dowody naukowe na to, że masaż skóry głowy przyspiesza wzrost włosów, są ograniczone. Trycholożka radzi jednak, by go wykonywać, ponieważ działa relaksująco i zachęca do regularnego stosowania wcierek.

Nie bez znaczenia jest również codzienna ochrona długości. Stosowanie serum lub olejku na końcówki pomaga ograniczać uszkodzenia mechaniczne i przesuszenie, dzięki czemu włosy mogą zachować zdrowy wygląd podczas zapuszczania.

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