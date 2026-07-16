Ekstremalne upały wpłynęły na śmiertelność w Europie

Czerwcowa fala upałów w Europie stała się przyczyną ponad 10 tysięcy nadmiarowych zgonów. Z danych EuroMOMO, organizacji współpracującej z Europejskimi Centrami Zapobiegania i Kontroli Chorób oraz Światową Organizacją Zdrowia, wynika, że większość zmarłych to osoby starsze, powyżej 65. roku życia. Lasse Vestergaard, lekarz z duńskiego Instytutu Statens Serum, gdzie działa EuroMOMO, podkreślił: „Wystąpienie takiego nadmiaru o tej porze roku jest niezwykłe. To bardzo wysoka liczba (...) Trudno wytłumaczyć tę wysoką nadmierną śmiertelność czymś innym niż ekstremalnymi upałami”.

Dlaczego czerwiec był szczególnie niebezpieczny?

Agencja Reutera zwraca uwagę, że w Europie nadmiarowa śmiertelność jest zazwyczaj wyższa w zimowych miesiącach. Jednak w tym roku, wykresy pokazały znaczący wzrost zgonów w ostatnim tygodniu czerwca, kiedy to fala upałów dotknęła takie kraje jak Wielka Brytania, Hiszpania i Francja. Upały mogą prowadzić do udaru cieplnego lub pogorszenia stanu zdrowia osób z chorobami sercowo-naczyniowymi i układu oddechowego, co szczególnie dotyka osoby starsze.

Jakie są długoterminowe skutki zmian klimatycznych?

Dane EuroMOMO, oparte na statystykach z 27 krajów europejskich, obejmują wszystkie przyczyny zgonów zarejestrowane w tygodniu od 22 do 28 czerwca. Łączna liczba nadmiarowych zgonów w tym okresie wyniosła 10 650. Chociaż EuroMOMO nie ujawniło szczegółowych danych dotyczących poszczególnych krajów, zauważono, że Francja i Belgia odnotowały szczególnie wysoki nadmiar zgonów. Naukowcy podkreślają, że zmiany klimatyczne spowodowane działalnością człowieka przyczyniają się do coraz częstszych i intensywniejszych fal upałów.

Źródło PAP.