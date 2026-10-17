Policja ujawnia szokujące dane ze szkół! Zatrzymano niemal 200 osób

Niepokojące zdarzenia w szkołach. Policja podała najnowsze dane

W całej Polsce trwają wzmożone działania policji w placówkach oświatowych. Funkcjonariusze mają dbać o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkół. Akcja rozpoczęła się w ubiegły piątek i jest związana z aktami przemocy, do których doszło w ostatnim czasie w placówkach oświatowych.

W sobotę, 17 października, policja opublikowała najnowsze dane dotyczące prowadzonych działań. Do godz. 6 rano odnotowano 518 zdarzeń, w których funkcjonariusze podejmowali czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego.

Bilans akcji jest szeroki. Od jej rozpoczęcia policjanci przeprowadzili w całym kraju ponad 211 tys. kontroli placówek oświatowych. Zatrzymano 194 osoby.

Policja monitoruje także internet

Działania nie ograniczają się wyłącznie do szkół. Funkcjonariusze przez całą dobę monitorują również sieć i reagują na każde zgłoszenie dotyczące potencjalnych zagrożeń.

Podczas poniedziałkowej narady poświęconej bezpieczeństwu w szkołach premier Donald Tusk zapowiedział, że placówki pozostaną pod specjalnym nadzorem tak długo, jak będą pojawiały się sytuacje budzące niepokój.

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Zmieni się charakter działań policji w szkołach

W piątek minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński przekazał, że sytuacja w szkołach stopniowo się stabilizuje. Dotyczy to zarówno emocji społecznych, jak i sytuacji w internecie.

W związku z tym planowana jest zmiana charakteru obecności policjantów w placówkach. Zamiast dotychczasowych działań skoncentrowanych na wzmożonym nadzorze, większy nacisk ma zostać położony na ogólnopolską akcję profilaktyczną i edukacyjną.

Służby podkreślają jednak, że bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkół pozostaje priorytetem, a zgłoszenia dotyczące możliwych zagrożeń nadal będą sprawdzane.