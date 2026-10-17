IMGW ostrzega przed gęstą mgłą. Widzialność może spaść poniżej 200 metrów

Według prognoz synoptyków miejscami wystąpią gęste mgły, które znacznie ograniczą widzialność. W niektórych lokalizacjach może ona wynosić mniej niż 200 metrów. To szczególnie istotne ostrzeżenie dla kierowców, którzy powinni zachować ostrożność, dostosować prędkość do warunków na drodze i zwiększyć odstęp od poprzedzających pojazdów.

Ostrzeżenia IMGW dotyczą części województw:

podlaskiego,

warmińsko-mazurskiego,

mazowieckiego,

łódzkiego,

świętokrzyskiego,

śląskiego,

małopolskiego,

a także południowej części województwa dolnośląskiego.

Alerty nie obejmują automatycznie całego obszaru wymienionych województw. Zagrożenie dotyczy wskazanych przez instytut terenów, dlatego warto sprawdzić komunikaty dla swojej miejscowości.

Kiedy zaczną obowiązywać ostrzeżenia? Jest dokładna godzina

Ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia zaczną obowiązywać w sobotę, 17 października, o godz. 21. Zgodnie z prognozą IMGW utrzymają się do niedzieli, 18 października, do godz. 10.30.

Najtrudniejsze warunki mogą występować nocą i w godzinach porannych, gdy mgła będzie ograniczać widzialność. Osoby planujące podróż powinny uwzględnić możliwe utrudnienia i przygotować się na wolniejszą jazdę.

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Co oznacza ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia?

Ostrzeżenie pierwszego stopnia informuje o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych. Mogą one powodować straty materialne, a także stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.

W przypadku gęstej mgły szczególne znaczenie ma bezpieczeństwo na drogach. Ograniczona widzialność utrudnia ocenę odległości i dostrzeżenie innych uczestników ruchu. Warto więc zachować czujność również podczas poruszania się pieszo, zwłaszcza w pobliżu jezdni.