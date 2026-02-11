W historii polskiej kinematografii nie brakuje wyjątkowych produkcji, które mimo upływu lat nadal budzą sentyment i pozytywne emocje. Większość z nich zyskała popularność dzięki temu, iż odzwierciedlała realia życia w Polsce w konkretnych okresach historycznych. Seriale pokazywały codzienne problemy, absurdy i radości zwykłych ludzi, co pozwalało widzom utożsamiać się z bohaterami i ich codziennością. Kultowe seriale charakteryzują się bogatą galerią postaci, które zapadają w pamięć dzięki swojemu charakterowi, humorowi i specyficznym cechom. Myślicie, że polskie kino nie ma przed wami żadnych tajemnic? Jeśli tak, spróbujcie odpowiedzieć na pytania w naszym quizie i dopasować bohatera do kultowej produkcji. Jesteście gotowi podjąć wyzwanie?

Quiz - dopasuj bohatera do kultowego polskiego serialu. Komplet punktów tylko dla prawdziwych znawców Pytanie 1 z 13 Z tym nie powinno być problemu. Jędruś Pyzdra, to bohater serialu: "Czterej pancerni i pies" "Janosik" "07 zgłoś się" Następne pytanie