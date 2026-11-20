Piotr Adamski przyszedł na świat w 1984 roku w Bydgoszczy. Ukończył studium z zakresu turystyki i hotelarstwa, a także studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Rozpoznawalność zyskał w 2005 roku, kiedy Polska wkroczyła do Unii Europejskiej. To właśnie wtedy Polska Organizacja Turystyczna zamieściła zdjęcie przystojnego, polskiego hydraulika na stronie Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Paryżu i opatrzyła je napisem: "Je reste en Pologne, venez nombreux" (pol. "Zostaję w Polsce, przyjeżdżajcie licznie"). O zdjęciu długowłosego młodzieńca, dzierżącego klucz francuski w dłoni pisano nie tylko w czasopismach w Polsce i Francji. O plakacie wspominano także w takich magazynach, jak chociażby: "Financial Times", "Corriere della Sera" czy "Daily Telegraph". Kampania reklamowa szybko przyniosła sławę Piotrowi Adamskiemu, który jeszcze w tym samym roku wystąpił w "Tańcu z gwiazdami". Model często pojawiał się na wybiegach oraz był zapraszany na imprezy branżowe. Po okresie intensywnego zainteresowania jego osobą słuch o nim szybko zaginął.

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Piotr Adamski zasłynął jako "polski hydraulik". Na nowych zdjęciach trudno go rozpoznać

Po zakończeniu przygody w show-biznesie Piotr Adamski zajął się pracą w branży doradztwa kredytowego. Matematyka była bowiem jego silną stroną już od czasów szkolnych. Już w szkole podstawowej często otrzymywał stypendia dla uczniów wykazujących wybitne osiągnięcia w matematyce. Z racji posiadania wiedzy z zakresu matematyki, które znacznie wykraczały poza poziom jego klasy, przeszedł na indywidualny tok nauczania. W 2006 roku Piotr Adamski założył własne przedsiębiorstwo, a w 2020 roku po długiej przerwie ponownie wrócił do modelingu. Z racji tego, iż przytył około 40 kilogramów, obecnie pracuje jako model plus size. Jak wspominał w wywiadach, czuje się dobrze, z obecną wagą.

Zajrzyjcie do naszej galerii i sprawdźcie, jak dziś wygląda Piotr Adamski, czyli najsłynniejszy "polski hydraulik".