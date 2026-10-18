Odważny dekolt Wieniawy i nagie torsy w "Tańcu z Gwiazdami". Gwiazdy zaszalały

Historia "Tańca z Gwiazdami" w polskiej telewizji

"Taniec z Gwiazdami" to absolutny hit polskiej telewizji, który bije rekordy popularności od wielu lat. Format bazuje na brytyjskim "Strictly Come Dancing" i zadebiutował w Polsce wiosną 2005 roku w stacji TVN, gdzie zrealizowano 13 edycji z Piotrem Gąsowskim jako jednym z prowadzących. Od 2014 roku taneczne show emituje Polsat pod nazwą "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", a gospodarzem programu pozostaje Krzysztof Ibisz.

Zasady programu od lat pozostają niezmienne. Celebryci – aktorzy, muzycy, sportowcy i dziennikarze – tańczą w parach z zawodowymi tancerzami, prezentując takie style jak walc, tango, cha-cha czy jive. Ich starania ocenia zarówno jury, w którym zasiadali m.in. Iwona Pavlović, Beata Tyszkiewicz czy Michał Malitowski, jak i widzowie przed telewizorami. W najnowszych edycjach w Polsacie jedną z jurorek jest Julia Wieniawa, oceniająca uczestników od 2026 roku.

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Niezwykłe kreacje podczas Disney Night w Polsacie

Odcinek pod hasłem "Disney Night" to nie tylko przeboje z kultowych animacji, ale też wyjątkowe, specjalnie zaprojektowane kostiumy. Na parkiecie pojawił się Michał Bartkiewicz w charakterystycznej czapce kucharskiej, a Marta Wiśniewska wyglądała jak autentyczna disneyowska księżniczka. Krystian Rzymkiewicz zaprezentował się w stroju prawdziwego Księcia, z kolei Helena Englert wystąpiła jako Elsa z "Krainy Lodu". Najwięcej emocji wzbudził jednak Jasper Sołtysiewicz, który w trakcie tańca pochwalił się wyrzeźbioną klatką piersiową. Wzrok przyciągała także Julia Wieniawa – młoda aktorka postawiła na minimalistyczną, ale bardzo kobiecą kreację z głębokim dekoltem eksponującym biust.

W naszej galerii zdjęć możecie zobaczyć, jak prezentowały się gwiazdy podczas tego magicznego, disneyowskiego wieczoru!