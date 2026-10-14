Andrzej Grabowski o brutalnych atakach z użyciem noża. Przywołuje przerażający przykład młodocianego nożownika

Andrzej Grabowski komentuje ataki nożowników

Andrzej Grabowski to postać doskonale znana polskim widzom. Doświadczenie zdobyte podczas lat pracy na planach filmowych i serialowych pozwala mu trzeźwo oceniać współczesną popkulturę. Tym razem aktor odniósł się do problemu rzutującego na rzeczywistość, czyli wpływu brutalnych scen na młodzież. Jego komentarz padł w kontekście wstrząsających informacji o atakach nożowników w szkołach i rodzi ważne pytania o źródła agresji wśród najmłodszych.

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Andrzej Grabowski o przemocy w grach komputerowych. Wymienił szokujący przypadek

Czy cyfrowe produkcje epatujące brutalnością odpowiadają za agresję nastolatków? A może kluczowe są gry polegające na nieustannym zabijaniu? Andrzej Grabowski unika jednoznacznych ocen. Podkreśla, że reakcje na przemoc są indywidualne, więc zrzucanie winy na jeden konkretny czynnik jest niemożliwe.

Aktor dostrzega jednak niepokojące mechanizmy działające w grach komputerowych. Postać, która ginie na ekranie, często otrzymuje szansę na kontynuowanie rozgrywki po wykupieniu kolejnego życia. Według Grabowskiego należy wziąć pod uwagę, jak takie nierealistyczne schematy kształtują młode umysły.

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Rzeczywiście, w grach internetowych zabija się człowieka, a on za chwilę wstaje, bo ma drugie życie. Można je kupić, mieć trzecie albo czwarte - mówi "Super Expressowi" znany aktor.

W ramach ilustracji swojego stanowiska Grabowski przytoczył drastyczną sytuację. „Jeżeli w ten sposób przygotowuje się młodego człowieka, to później być może mamy takie efekty, że piętnastoletni uczeń podchodzi i zabija nożem woźną. To okropne, ale co zrobić?” – zastanawiał się aktor w rozmowie z „Super Expressem”.

Grabowski wskazuje, że nie tylko gry odpowiadają za oswajanie młodych ludzi z przemocą. Zwraca uwagę na to, że współczesna kinematografia bazuje na brutalności, serwując widzom potężną dawkę bójek i strzelanin. Aktor uważa, że twórcy celowo eskalują brutalność, aby przyciągnąć do kin młodzież spragnioną mocnych wrażeń.

Wydaje mi się, że tak, bo wszystko eskaluje. Żeby zachęcić młodych ludzi, którzy przecież przede wszystkim chodzą do kin, tworzy się coraz mocniejsze filmy. Na ekranie dzieje się coraz więcej, jest więcej krwi, bójek, strzelania i tak dalej - ocenił.

Aktor nie twierdzi jednak, że popkultura jest wyłącznym winowajcą, jeśli chodzi o przestępczość wśród nieletnich. Grabowski zdaje sobie sprawę z braku prostych rozwiązań w diagnozowaniu problemu młodzieńczej agresji. Niemniej, jego słowa stanowią istotny głos w dyskusji nad tym, w jaki sposób wszechobecna brutalność w mediach wpływa na społeczeństwo.