Afera w "Tańcu z Gwiazdami". Tancerz nie wystąpi w najnowszym odcinku

Taniec z Gwiazdami w USA

Amerykańska wersja popularnego formatu, czyli "Dancing with the Stars", zadebiutowała w telewizji ABC w 2005 roku i błyskawicznie stała się gigantycznym hitem formatu rozrywkowego. Zasady programu pozostają niezmienne - popularne osobistości ze świata filmu, muzyki, sportu czy internetu łączą się w pary z profesjonalnymi tancerzami, by co tydzień prezentować dopracowane układy taneczne.

Na przestrzeni lat w amerykańskim widowisku wystąpiły największe gwiazdy, a występy oceniają cenieni eksperci branżowi i widzowie w głosowaniu. Show znane jest z efektownej oprawy scenicznej, wysokiego poziomu rywalizacji i wprowadzania tematycznych wieczorów.

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Zawieszenie tancerza w amerykańskim Tańcu z Gwiazdami

Mało kto się spodziewał, że w teorii tak niefortunna wypowiedź tancerza wywoła międzynarodowy skandal. Wszystko zaczęło się po tym, jak jurorka Carrie Ann Inaba ostro skrytykowała występ żony Vala, Jenny Johnson, wytykając jej złamanie regulaminu. W odpowiedzi wzburzony Chmerkovskiy opublikował w sieci wpis nawiązujący do głośnego ataku Willa Smitha na Chrisa Rocka:

O mało co nie zobaczyliście wczoraj w sali tanecznej 'Księcia z Bel-Air"

Zszokowana jurorka zareagowała wprost pod screenem jego komentarza, pisząc:

Więc to tak teraz ze sobą rozmawiamy?

Sprawa wywołała powszechne oburzenie w mediach społecznościowych. Fani uważali, że tancerz nie powinien w ten sposób reagować na krytykę ekspertki lub ewentualnie ubrać to w inne słowa. Produkcja jednak nie była tak łaskawa i podjęła decyzję o zawieszeniu go na jednego odcinek. W tym czasie partnerkę Vala, Jennę Dewan, przejął inny tancerz, Alan Bersten. Chmerkovskiy oczywiście od razu przeprosił w swoich mediach społecznościowych zaznaczając, że było to niefortunne odniesienie do mema.

Jak donosi jednak "Variety" produkcja rozważa zawieszenie Vala nie tylko na odcinek, ale również cały sezon i zastanawiają się nad dalszą współpracą z mężczyzną. Portal zaznacza, że mężczyzna również poza planem miał czasami sprawiać kłopoty.

Sama Jenna Dewan nie komentuje tego zajścia. Alan za to wrzucił szczęśliwą rolkę, podkreślając radość, że wystąpi w najnowszym odcinku i to z taką partnerką.

Warto zaznaczyć, że tancerze w USA często są na językach mediów. Gleb Savchenko również ma sporo afer na swoim koncie. Od romansu z jedną z uczestniczek, przez konflikt z ekdziewczyną w mediach społecznościowych, po publiczną krytykę ABC za brak angażu dla niego do jednej z edycji. Jak zaznaczał, nie rozumiał decyzji produkcji i w wywiadach dla amerykańskich mediów zaznaczał, że odrzucono go bez żadnych powodów.