Wakacje 2026: południe Europy króluje, hitami Albania i Bułgaria

Tegoroczne wakacje po raz kolejny potwierdziły, że Polacy kochają wypoczynek na południu Europy. Wśród pięciu najczęściej wybieranych kierunków znalazły się Włochy, Hiszpania, Grecja, Malta oraz Bułgaria, którą wybrało 6 razy więcej klientów eSky.pl niż przed rokiem. Jednocześnie wakacyjny sezon 2026 r. przyniósł wyraźne zwiększenie zainteresowania mniej oczywistymi kierunkami. Najlepszym przykładem jest Albania. Liczba rezerwacji pakietów Lot+Hotel wzrosła w tym kraju ponad 7-krotnie r/r.

akacje 2026 r. pokazują, że Polacy z jednej strony pozostają wierni sprawdzonym kierunkom, ale z drugiej coraz częściej poszukują nowych miejsc. Włochy, Hiszpania czy Grecja od lat są gwarancją udanego urlopu, natomiast tak dynamiczny wzrost zainteresowania Albanią i Bułgarią udowadnia, że mapa wakacyjnych wyborów stale się poszerza. Widzimy również, że podróżnicy zwracają coraz większą uwagę na jakość zakwaterowania. Ponad połowa naszych klientów wybrała hotele o standardzie co najmniej czterech gwiazdek, które gwarantują komfortowe wakacje, dopasowane do własnego stylu podróżowania – mówi Katarzyna Hauton, Head of Brand w internetowym biurze podróży eSky.pl.

Dłuższy urlop czy słoneczny city break?

Wakacyjny odpoczynek ma dla Polaków różne oblicza. Ponad połowa klientów eSky.pl wybierała wyjazdy trwające co najmniej 5 dni, co pokazuje, że w sezonie letnim nadal dominuje model klasycznego, dłuższego urlopu. Jednocześnie 20 proc. podróżników zdecydowało się na trzydniowe city breaki, wykorzystując krótkie wyjazdy jako sposób na szybkie oderwanie się od codzienności.

Widać więc, że niezależnie od długości podróży kluczowa pozostaje możliwość dopasowania wyjazdu do własnych potrzeb – zarówno podczas tradycyjnego urlopu, jak i krótkiego wypadu za granicę.

Śniadanie czy all-inclusive?

Choć formuła all-inclusive pozostaje jednym z najpopularniejszych sposobów organizacji wakacji, dane eSky.pl pokazują, że nie jest jedynym wyborem Polaków. 24 proc. podróżników zdecydowało się na all-inclusive, ok. 10 proc. wybrało dwa posiłki, a blisko połowa tylko śniadania.

Taki wybór daje większą swobodę w planowaniu dnia i pozwala połączyć wypoczynek w hotelu z poznawaniem lokalnej kuchni i okolicy. To szczególnie istotne w przypadku kierunków takich jak Włochy, Hiszpania czy Grecja, gdzie oferta gastronomiczna i lokalne doświadczenia są ważną częścią podróży.