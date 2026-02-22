To imię z greckiego oznacza "pszczołę". Rada Języka Polskiego odradza jego nadawania. Mimo to, nosi je ponad 1000 Polek-02-22

Choć w Polsce istnieje duża swoboda w nadawaniu imion, to niektóre z nich, ze względu na swoją formę, znaczenie lub kontekst kulturowy, Rada Języka Polskiego umieściła na liście tych, których lepiej unikać. Wśród nich znalazło się żeńskie imię o słodkim brzmieniu i greckim rodowodzie. Mowa o imieniu Melisa, które wywodzi się od słowa "mélissa" (μέλισσα), oznaczającego "pszczołę miodną" lub "miód". W mitologii greckiej Melisa była nimfą, która opiekowała się małym Zeusem, karmiąc go mlekiem i miodem. Stąd imię to kojarzone jest z opieką, słodyczą, pracowitością i dobrocią. Osoby noszące imię Melisa często postrzegane są jako wrażliwe, delikatne i empatyczne. Charakteryzują się kreatywnością, intuicją i talentami artystycznymi. Mówi się o nich, że są dobrymi przyjaciółmi i lojalnymi partnerami.
Rada Języka Polskiego odradza nadawanie imienia Melisa, mimo to, nosi je ponad 1000 Polek
Choć ostateczna decyzja o wyborze imienia dla dziecka należy oczywiście do rodziców. Ważne jest jednak, aby byli oni świadomi zarówno uroku i znaczenia imienia, jak i argumentów przemawiających przeciwko jego nadawaniu, szczególnie w kontekście zaleceń Rady Języka Polskiego. Wybierając imię, warto wziąć pod uwagę jego brzmienie, znaczenie, historię i tradycję kulturową. Pomimo swojego uroku i pozytywnych konotacji, imię Melisa znalazło się na liście imion odradzanych przez Radę Języka Polskiego, ponieważ stoi ono w sprzeczności z zasadą, aby imiona nie były tożsame z nazwami pospolitymi. W języku polskim melisa kojarzy się jednoznacznie z rośliną oraz przygotowywanym z niej naparem.
Popularność imienia Melisa w Polsce
Mimo tych zaleceń, w Polsce obecnie żyje 1076 kobiet, które noszą to imię jako pierwsze. Według rejestru danych PESEL, w 2024 roku otrzymało je aż 113 dziewczynki.