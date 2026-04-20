Majówka po włosku – 3 sposoby na zwiedzanie Południowego Tyrolu z Roter Hahn

Wiosna w Południowym Tyrolu jest bardzo różnorodna, przyroda zmienia się z dnia na dzień. I właśnie na tym polega jej urok. Cieplejsze dni skłaniają do intensywniejszego ruchu na świeżym powietrzu, ale można też odpocząć w ciszy i cieszyć się drobiazgami albo poznawać tradycje regionu podczas lokalnych wydarzeń.

Aktywna majówka: piesze wędrówki i rowerowe wycieczki w Południowym Tyrolu

Wiosną Południowy Tyrol pokazuje się odwiedzającym w najlepszym wydaniu: pojawia się soczysta zieleń, dłuższe dni sprzyjają wędrówkom i wycieczkom rowerowym, a sady owocowe przyciągają zapachem biało-różowego kwiecia. Pośród gór i dolin kryją się plantacje owoców, a tradycja sadownicza jest tutaj kultywowana od pokoleń. Co istotne, w Południowym Tyrolu jedynie 3% zajmują powierzchnie zamieszkałe, a 80% terenu to łąki, pastwiska, góry i lasy, dzięki czemu można odpoczywać pośród dźwięków natury[1]. Ponadto jest ponad 16 000 km oznakowanych szlaków turystycznych, w tym trasy biegnące wzdłuż dawnych kanałów nawadniających, oraz ścieżki prowadzące przez kwitnące sady jabłoniowe Roter Hahn. Są one wyjątkowo nastrojowe, a goście wyruszają na poranne wędrówki bezpośrednio z gospodarstwa. Gdy skorzystają już z tras rowerowych i nacieszą się bliskiego kontaktu z naturą, to wieczorem mogą towarzyszyć gospodarzom w rolniczych obowiązkach.

Włoska majówka w rytmie slow

Majówka ma być przede wszystkim odpoczynkiem, a w Południowym Tyrolu można odnaleźć ciszę i naprawdę zwolnić. Slow travel w gospodarstwach Roter Hahn oznacza podążanie za naturalnym rytmem miejsca: to spokojne poranki w otoczeniu przyrody, cieszenie się prostymi przyjemnościami i doświadczenie prawdziwego życia na farmie, prowadzonej na co dzień przez rodzinę rolników. Noclegi w obiektach Roter Hahn są celowo kameralne – w każdym gospodarstwie jest maksymalnie pięć pokoi. To oznacza prywatność, spokój i intymną atmosferę, z dala od masowej turystyki. W wielu miejscach znajdują się również małe strefy wellness pozwalające gościom zrelaksować się po aktywnym dniu na świeżym powietrzu. Natomiast potrawy serwowane odwiedzającym powstają z produktów wytwarzanych bezpośrednio w gospodarstwach – to domowe specjały lub regionalne produkty przygotowywane według rodzinnych receptur, zakorzenionych w tradycjach Południowego Tyrolu.

i Autor: Roter Hahn / Materiały prasowe

Majówka z wydarzeniami tematycznymi: poznaj Południowy Tyrol od środka

Wiosna w Południowym Tyrolu to świetny czas, by odkrywać region i uczestniczyć w lokalnych świętach i kulinarnych tygodniach tematycznych. Jednym z majówkowych wydarzeń, które warto umieścić w kalendarzu, jest Festiwal Królewski w NatzSchabs, organizowany 1 maja 2026 r. To barwne święto i okazja, by poznać lokalne produkty. Uczestnicy będą mogli podziwiać pochód z odświętnie udekorowanymi platformami, muzyką i tańcami regionalnymi. Całość dopełnią wiejski targ z południowotyrolskimi produktami i rękodziełem oraz atrakcje dla dzieci.

Wyjątkową tradycję stanowią też Dni Mniszka, trwające od 11 kwietnia do 10 maja 2026 r. To wydarzenie kulinarne podkreślające moc najważniejszego zioła porastającego łąki regionu – mniszka. W ziołolecznictwie jest on wykorzystywany od wielu stuleci, ma również zastosowanie w kuchni. W ramach tego święta kucharze serwują między innymi zupę z mniszka czy risotto. Program uzupełniają wydarzenia towarzyszące, liczne jarmarki i festiwale muzyczne.

i Autor: Roter Hahn/ Materiały prasowe

Roter Hahn – baza, z której skorzystasz niezależnie od sposobu podróży

Każdy lubi podróżować w swój własny, nieskrępowany sposób, czasem to wiele aktywności na świeżym powietrzu, czasem leniwe chwile i odpoczynek na łonie przyrody. Gospodarstwa Roter Hahn pozwolą ci spędzić czas tak, jak lubisz. Majówka będzie momentem wytchnienia, gdy wybierzesz sprawdzone miejsce, w którym we własnym domu ugoszczą cię przyjaźni mieszkańcy, poczujesz panującą tam rodzinną atmosferę oraz zobaczysz, co trzeba robić na prawdziwej farmie. I złapiesz oddech wśród natury.