Znamy kandydatów, którzy chcą zająć miejsce generała Różańskiego w Senacie. Wśród nich znana profesor i wdowa

Po sierpniowej śmierci senatora Mirosława Różańskiego, w listopadzie odbędą się wybory uzupełniające. Procedurę zorganizowania głosowania uruchomił prezydent Karol Nawrocki. W wyścigu o fotel w izbie wyższej parlamentu wezmą udział cztery osoby, które zostały oficjalnie zarejestrowane przez komisję wyborczą.

Galeria poniżej: Tak po pogrzebie wygląda grób generała Różańskiego

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Śmierć Mirosława Różańskiego. Kto zajmie mandat po generale?

Generał broni rezerwy Mirosław Różański zmarł 24 sierpnia w wieku 63 lat, po ciężkiej chorobie nowotworowej. W przeszłości piastował prestiżowe stanowisko Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. W wyborach parlamentarnych w 2023 roku zdobył mandat z list Trzeciej Drogi. Później, od marca, po rozłamie w Polsce 2050, zasiadał w klubie Nowa Polska-Centrum.

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Joanna Senyszyn i wdowa po generale wśród kandydatów

Wśród zarejestrowanych kandydatów znalazły się osoby bardzo dobrze znane zarówno lokalnie, jak i na szczeblu krajowym. O głosy wyborców z ramienia KW Nowa Fala Profesor Senyszyn zawalczy Joanna Senyszyn, była posłanka lewicy. Z własnego komitetu Po Pierwsze Lubuskie startuje również Janusz Kubicki, wpływowy były prezydent Zielonej Góry.

Wyjątkowy wymiar ma kandydatura Zdzisławy Różańskiej, wdowy po zmarłym generale, która startuje z list KWW Koalicji 15 Października. Czwartym zarejestrowanym jest Tomasz Naruszewicz z Konfederacji Korony Polskiej.

Kandydat Bezpartyjnych Samorządowców odpadł z wyścigu

Okręgowa Komisja Wyborcza odrzuciła natomiast kandydaturę Sławomira Bładyki z KW Bezpartyjni Samorządowcy. Jak przekazał Mateusz Marciniak z delegatury Krajowego Biura Wyborczego, powodem odmowy rejestracji było zebranie niewystarczającej liczby podpisów poparcia (minimum wynosiło dwa tysiące). Chociaż chęć udziału zgłosiło pierwotnie dwanaście komitetów, tylko pięć dostarczyło na czas wymagane dokumenty.