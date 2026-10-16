Zaskakujący sondaż o przyszłości Konfederacji. Czy Mentzen i Bosak wkrótce się rozstaną?

Większość ankietowanych w skali całego kraju nie ma wyrobionego zdania na temat dalszych losów duetu Mentzen-Bosak.

Zdecydowanie mocniej w trwałość porozumienia swoich liderów wierzą zdeklarowani sympatycy prawicowego ugrupowania.

Wątpliwości dotyczące przyszłości tej koalicji wynikają przede wszystkim z faktu, że Konfederacja łączy środowiska o skrajnie różnych wizjach politycznych.

Przyszłość współpracy między czołowymi postaciami Konfederacji – liderem Nowej Nadziei Sławomirem Mentzenem i współprzewodniczącym Ruchu Narodowego Krzysztofem Bosakiem – wywołuje coraz więcej dyskusji w perspektywie kolejnych politycznych starć. Pracownia Instytut Badań Pollster zapytała respondentów: „Czy drogi Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka rozejdą się przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku?”.

Wśród wszystkich uczestników badania dominują osoby niemające sprecyzowanego poglądu na to, jak potoczą się losy liderów tej formacji. Wariant „Nie wiem / trudno powiedzieć” wybrało aż 43 proc. pytanych o zdanie Polaków. Dokładnie 27 proc. obywateli uważa, że dojdzie do politycznego rozwodu, natomiast 30 proc. zakłada kontynuację sojuszu.

Jeśli weźmiemy pod uwagę wyłącznie głosy zdecydowanych respondentów, wyniki rozkładają się bardzo proporcjonalnie. Rozpad prawicowej koalicji przewiduje 48 proc. badanych, z kolei 52 proc. stawia na dalsze, wspólne działanie obu polityków.

Wyborcy Konfederacji o losach Mentzena i Bosaka

Sytuacja wygląda zupełnie inaczej, jeśli spojrzymy wyłącznie na grupę zdeklarowanych sympatyków prawicowej partii. Wśród osób głosujących na tę formację odsetek badanych bez jednoznacznej opinii wynosi tylko skromne 18 proc.

Zdecydowana większość elektoratu ugrupowania jest przekonana o sile zawartego porozumienia. Aż 63 proc. ankietowanych z tej grupy nie przewiduje zakończenia współpracy między Mentzenem a Bosakiem. Scenariusz zakładający rychły rozłam zakłada w tym przypadku zaledwie 19 proc. ankietowanych.

Biorąc pod uwagę wyłącznie sprecyzowane odpowiedzi wyborców Konfederacji, aż 76 proc. osób jest zdania, że obaj politycy nie zrezygnują ze wspólnego startu w wyborach. Tylko 24 proc. prawicowego elektoratu uważa, że koalicja ostatecznie nie przetrwa próby czasu.

Tło politycznej relacji Bosaka i Mentzena

Formacja Konfederacja Wolność i Niepodległość od momentu swojego powstania bazuje na niełatwym porozumieniu przedstawicieli środowisk narodowych oraz wolnościowych. Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak to politycy uosabiający zupełnie odmienne koncepcje programowe i metody działania. Prezes Nowej Nadziei koncentruje się na zagadnieniach gospodarczych, z kolei lider narodowców akcentuje głównie sprawy kulturowe i tradycyjne wartości.

Pomimo zauważalnych różnic światopoglądowych i silnych ambicji obu liderów, dotychczas udawało im się skutecznie utrzymywać jedność wewnątrz partii, co gwarantowało stabilność na szczytach władzy w ugrupowaniu. Wątpliwości na temat tego, czy ten sojusz faktycznie przetrwa, odżywają jednak zawsze w momentach ustalania list wyborczych oraz nominowania kluczowych kandydatów w ważnych wyścigach o głosy.

Przypominamy również o naszej specjalnej galerii, w której można dokładnie zobaczyć, w jakich warunkach na co dzień mieszka Sławomir Mentzen.

19

QUIZ. Sławomir Mentzen. Co wiesz o polityku Konfederacji? Życie, kariera, poglądy, ciekawostki Pytanie 1 z 10 20 listopada (być może już jako prezydent Polski) Sławomir Mentzen będzie obchodzić urodziny. Wiesz które? 39 41 43 Następne pytanie