Ważne obrady w Sejmie. Posłowie zajmą się projektami dotyczącymi aborcji

Drugi dokument, złożony przez polityków Trzeciej Drogi w lutym 2024 roku, ma na celu odwrócenie konsekwencji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku. Zakłada on przywrócenie prawa do przerwania ciąży w sytuacji ciężkiej wady płodu, co wcześniej zostało uznane za niezgodne z ustawą zasadniczą.

Zmiany dla medyków. Nowe zasady zatrudniania i wynagradzania

Parlamentarzyści pochylą się również nad propozycją rządu dotyczącą uporządkowania reguł pracy i płac personelu medycznego. Dokument wprowadza górne limity stawek godzinowych i miesięcznych za usługi z funduszy NFZ, a także ogranicza zawieranie umów przez lekarskie spółki i spółdzielnie. Dodatkowo zabrania się uzależniania zarobków pracownika od wielkości kontraktu danej placówki.

Zgodnie z tymi założeniami, maksymalne zarobki lekarzy świadczących usługi w ramach kontraktów z NFZ (zarówno w ośrodkach publicznych, jak i prywatnych) wyniosą ośmiokrotność płacy minimalnej. W praktyce oznacza to pułap 38 400 złotych brutto na jednym etacie, a w przypadku dwóch etatów maksymalnie 76 800 złotych brutto.

Sejm oceni wniosek PiS. Wotum nieufności dla ministra Domańskiego

We wtorkowy wieczór posłowie rozpatrzą wniosek Prawa i Sprawiedliwości o wyrażenie wotum nieufności wobec szefa resortu finansów Andrzeja Domańskiego.

Z kolei w środę 21 października parlament zajmie się rządowym projektem podniesienia pierwszego progu podatkowego do kwoty 130 tysięcy złotych. Pojawi się też stawka 24 procent dla dochodów rzędu 130-150 tysięcy złotych, natomiast powyżej tej kwoty obowiązywać będzie podatek w wysokości 32 procent. Aby pokryć koszty tych zmian, gabinet zaplanował podwyżki innych danin.

Czwartkowy wieczór to czas na blok głosowań. Posłowie pochylą się nad senackimi poprawkami do ustaw o asystencji dla osób z niepełnosprawnościami. Pod obrady trafi też rządowy projekt przywracający prawo do bezstronnego sądu, który reguluje status uchwał Krajowej Rady Sądownictwa podjętych w latach 2018-2025.