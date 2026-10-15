SZOK! Magdalena Ogórek wystartuje z list Grzegorza Brauna?! Były dziennikarz TVP ujawnia

Były pracownik Telewizji Polskiej, Bartłomiej Graczak, przekazał wyjątkowo zaskakujące informacje.

Według jego relacji Magdalena Ogórek planuje wziąć udział w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych.

Co więcej, była dziennikarka TVP ma kandydować z ramienia formacji politycznej kierowanej przez Grzegorza Brauna.

Bartłomiej Graczak był związany z Telewizją Polską od początku 2016 do jesieni 2023 roku. Przez ponad siedem lat przygotowywał materiały dla „Wiadomości” w TVP1 oraz prowadził programy publicystyczne i serwisy w TVP Info. Z publicznym nadawcą rozstał się na przełomie października i listopada 2023 roku. Dziś jest związany z Radiem Warszawa i tworzy internetowy projekt PRZEkanał. Podczas gościnnego występu w Kanale Otwartym zdradził szokujące szczegóły dotyczące politycznej przyszłości Magdaleny Ogórek u boku Grzegorza Brauna.

Sonda Jak dziś oceniasz kandydaturę Magdaleny Ogórek w wyborach prezydenckich 2015? To był fatalny błąd SLD – z góry skazana na porażkę Miała potencjał, ale ktoś ją źle poprowadził Była oryginalna i wyróżniała się na tle innych Nie pamiętam tej kampanii Trudno powiedzieć

– Otrzymałem z dwóch niezależnych źródeł informację, że redaktor Magdalena Ogórek ma startować z listy Grzegorza Brauna – przekazał Graczak. – I to też mnie śmieszy, że ja pracowałem w czasach Jacka Kurskiego, i to jest powód do krytyki zmasowanej. Pani redaktor Magdalena Ogórek zapraszała Grzegorza Brauna do WPolsce24, ma startować z tej listy – dodał w trakcie rozmowy.

W dalszej części wypowiedzi podzielił się jeszcze jednym bardzo zaskakującym doniesieniem:

- Redaktor Magdalena Ogórek pod koniec ubiegłego roku prowadziła wewnętrzne szkolenia, takie wizerunkowe, PR-owe, dla członków Konfederacji Korony Polskiej

PROF. MIGALSKI: Oswajanie Brauna jest niebezpieczne

Galeria poniżej: Młodziutka Magdalena Ogórek. Na widok tych zdjęć padniecie

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