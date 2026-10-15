SZOK! Magdalena Ogórek wystartuje z list Grzegorza Brauna?! Były dziennikarz TVP ujawnia

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-10-15 12:59

Jeszcze dekadę temu była zaskakującą kandydatką SLD na prezydenta, a teraz... może pojawić się na listach Konfederacji Korony Polskiej. Zaskakujące doniesienia o politycznej przyszłości Magdaleny Ogórek przekazał Bartłomiej Graczak, były dziennikarz TVP.

Grzegorz Braun w czarnym garniturze i opasce na oku. Na miniaturze Magdalena Ogórek. O jej planach przeczytasz w Eska.
Autor: Super Express (2) Grzegorz Braun
  • Były pracownik Telewizji Polskiej, Bartłomiej Graczak, przekazał wyjątkowo zaskakujące informacje.
  • Według jego relacji Magdalena Ogórek planuje wziąć udział w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych.
  • Co więcej, była dziennikarka TVP ma kandydować z ramienia formacji politycznej kierowanej przez Grzegorza Brauna.

Bartłomiej Graczak był związany z Telewizją Polską od początku 2016 do jesieni 2023 roku. Przez ponad siedem lat przygotowywał materiały dla „Wiadomości” w TVP1 oraz prowadził programy publicystyczne i serwisy w TVP Info. Z publicznym nadawcą rozstał się na przełomie października i listopada 2023 roku. Dziś jest związany z Radiem Warszawa i tworzy internetowy projekt PRZEkanał. Podczas gościnnego występu w Kanale Otwartym zdradził szokujące szczegóły dotyczące politycznej przyszłości Magdaleny Ogórek u boku Grzegorza Brauna.

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Otrzymałem z dwóch niezależnych źródeł informację, że redaktor Magdalena Ogórek ma startować z listy Grzegorza Brauna – przekazał Graczak. – I to też mnie śmieszy, że ja pracowałem w czasach Jacka Kurskiego, i to jest powód do krytyki zmasowanej. Pani redaktor Magdalena Ogórek zapraszała Grzegorza Brauna do WPolsce24, ma startować z tej listy – dodał w trakcie rozmowy.

W dalszej części wypowiedzi podzielił się jeszcze jednym bardzo zaskakującym doniesieniem:

- Redaktor Magdalena Ogórek pod koniec ubiegłego roku prowadziła wewnętrzne szkolenia, takie wizerunkowe, PR-owe, dla członków Konfederacji Korony Polskiej

PROF. MIGALSKI: Oswajanie Brauna jest niebezpieczne

Galeria poniżej: Młodziutka Magdalena Ogórek. Na widok tych zdjęć padniecie 

Magdalena Ogórek
Galeria zdjęć 16

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Grzegorz Braun