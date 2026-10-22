Sejm utrzymał limit kadencji dla samorządowców. PSL z nowym postulatem dla posłów i senatorów

Spis treści Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiada limit kadencji dla parlamentarzystów

Włodarze miast i gmin nie będą mogli pełnić swoich funkcji dłużej niż przez dwie kadencje. Posłowie podjęli taką decyzję w czwartek 22 października, głosując przeciwko proponowanym przez ludowców zmianom w Kodeksie wyborczym.

Inicjatywa ustawodawcza w tej sprawie została oficjalnie zgłoszona przez Polskie Stronnictwo Ludowe w lipcu. Głównym celem polityków z tej formacji było zlikwidowanie ograniczeń w sprawowaniu najważniejszych funkcji samorządowych, jednak propozycja nie uzyskała ostatecznej akceptacji większości. Wynik sejmowego głosowania był niezwykle wyrównany, ponieważ poparcie dla projektu wyraziło 213 posłów, 215 było przeciw, natomiast 9 polityków wstrzymało się od oddania głosu.

Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiada limit kadencji dla parlamentarzystów

Zasada ograniczająca czas urzędowania organów wykonawczych w gminach weszła w życie w 2018 roku, kiedy to przeprowadzono zmianę polegającą na wydłużeniu pojedynczej kadencji do pięciu lat. Od momentu wprowadzenia tych przepisów politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego otwarcie wyrażali swój stanowczy sprzeciw wobec takich rozwiązań.

Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiadał taki obrót spraw już na początku października. Po zakończeniu obrad Rady Naczelnej partii szef resortu obrony narodowej zadeklarował wysunięcie postulatu o ograniczeniu zasiadania w ławach sejmowych i senackich, jeśli zmiana dla samorządowców zostanie odrzucona.

Ugrupowanie natychmiast po czwartkowym głosowaniu przeszło do realizowania zapowiadanych czynów. Na oficjalnym profilu formacji w serwisie X opublikowano krótki komunikat, w którym ludowcy domagają się nałożenia takich samych limitów na posłów oraz senatorów, tłumacząc to konsekwencją w działaniu państwa:

DWIE KADENCJE TAKŻE DLA POSŁÓW I SENATORÓW! SKORO MAMY DWIE KADENCJE DLA WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST, TO TAKIE SAME ZASADY POWINNY BYĆ DLA POSŁÓW I SENATORÓW! Dlatego będziemy za wprowadzeniem dwukadencyjności również w Sejmie i Senacie! CHCECIE DWUKADENCYJNOŚCI? TO WPROWADŹMY JEDNE ZASADY DLA WSZYSTKICH! Polityczna konsekwencja i sprawiedliwość!

🚨🇵🇱 DWIE KADENCJE TAKŻE DLA POSŁÓW I SENATORÓW! 🔥 SKORO MAMY DWIE KADENCJE DLA WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST, TO TAKIE SAME ZASADY POWINNY BYĆ DLA POSŁÓW I SENATORÓW! ⚖️ Dlatego będziemy za wprowadzeniem dwukadencyjności również w Sejmie i Senacie! 💚 CHCECIE DWUKADENCYJNOŚCI? TO WPROWADŹMY JEDNE ZASADY DLA WSZYSTKICH! 🇵🇱 Polityczna konsekwencja i sprawiedliwość!— 🍀 PSL (@nowePSL) October 22, 2026