Radosław Sikorski ostrzega przed niszczeniem Unii Europejskiej

Minister spraw zagranicznych pojawił się na festiwalu Igrzyska Wolności w Łodzi, gdzie wygłosił stanowcze i merytoryczne przemówienie. Według szefa polskiej dyplomacji absolutnie kluczowym wyzwaniem na najbliższą przyszłość jest utrzymanie doskonałego stanu europejskiej wspólnoty. Ostrzegł polityków przed jej niszczeniem argumentując, że to właśnie solidarność unijna tworzy solidną podstawę naszej międzynarodowej potęgi.

Szef resortu uważa, że wyłącznie zintegrowana i zjednoczona Europa ma realną szansę rywalizować z największymi światowymi potęgami. Radosław Sikorski dobitnie zaznaczył, że prężna i mocna Unia Europejska to absolutna pewność, że polskie interesy będą poważnie traktowane za granicą. Tylko dzięki tej potędze jesteśmy w stanie wynegocjować świetne umowy o handlu i sprawnie reagować na nagłe kryzysy militarne, co w pojedynkę byłoby wręcz niewykonalne.

Słowa te posiadają olbrzymi ciężar w obliczu wciąż trwającego za wschodnią granicą konfliktu zbrojnego. Jak zauważył występujący polityk, zarówno Stany Zjednoczone, jak i wroga Federacja Rosyjska musiały w końcu otwarcie przyznać, że Stary Kontynent to bezwzględnie istotny gracz w tej geopolitycznej układance. Szef polskiej dyplomacji przekonuje, że skuteczna pomoc Kijowowi i gwarancja bezpieczeństwa dla naszego kraju nierozerwalnie zależą od solidarności wszystkich państw członkowskich.

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Dlaczego zjednoczona Europa ma tak ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa Polski?

Minister spraw zagranicznych postanowił dokładnie wytłumaczyć, co ma na myśli, mówiąc o połączonej sile. Przekazał on, że to właśnie ścisła kooperacja w ramach brukselskich struktur sprawia, że dzisiejsi polscy dyplomaci mogą bez najmniejszych kompleksów rozmawiać z potężnymi imperiami. Najlepszym na to dowodem są wszelkie dyskusje handlowe, ponieważ wielki, liczący aż 450 milionów potencjalnych nabywców wspólny europejski rynek zapewnia potężną przewagę nad głosem jakiegokolwiek z pojedynczych narodów.

Ten potężny sojuszniczy potencjał można łatwo zauważyć podczas wspólnych wysiłków wojennych na Ukrainie. Aktualnie to przede wszystkim narody europejskie w znacznej i przeważającej części utrzymują działanie i przetrwanie ukraińskiego aparatu państwowego, rygorystycznie zamrażają majątki rosyjskie, a także sowicie opłacają dostęp walczących żołnierzy do najbardziej zaawansowanych systemów walki. Bez jednej linii takiego wsparcia w ogóle by nie było.

Z jednoznacznej wypowiedzi Radosława Sikorskiego płynie wniosek, że europejska i szczera jedność stanowić ma najbardziej twardą barierę ochronną dla całego wschodniego skrzydła. Jak dodał szef resortu, ta przewaga jest bardzo jasna dla największych przeciwników i sojuszników świata. Waszyngton chce angażować Unię Europejską w najbardziej strategiczne układanki o losie planety, natomiast wysłannicy Kremla, chociażby tacy jak Siergiej Ławrow na forum ONZ, regularnie wściekle uderzają i obrzucają inwektywami stolicę Unii, po prostu czując wyraźny respekt przed tym przeciwnikiem.

Radosław Sikorski uderza w Elona Muska. Zapowiada zbrojeniowy przełom

Mocna dyplomacja polityczna to naturalnie jedno, jednak całkowita suwerenność zmusza państwo do utrzymania zmodernizowanego i odpowiednio uzbrojonego wojska. Szef resortu zaznaczył jasno, że odrobienie pracy domowej z sytuacji na ukraińskich frontach to po prostu konieczność i obowiązek na dziś. Obecne pola walk zostały błyskawicznie zawładnięte przez urządzenia bezzałogowe oraz sprzęt do ich natychmiastowego niszczenia, a rakiety dolatują w każdy możliwy cel.

Biorąc pod uwagę te nowe okoliczności, cały kontynent zmuszony jest błyskawicznie zainwestować kapitał w prywatne i państwowe laboratoria technologiczne, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które konstruują precyzyjną broń dystansową dalekiego zasięgu. To ma być jedyna recepta na zachowanie militarnej odrębności. By to zobrazować, wyższy rangą minister stanowczo powrócił do niedawnej i bardzo głośnej sprawy o czasowym odcięciu sił ukraińskich od amerykańskiej łączności komercyjnej Starlink, za którą stał kontrowersyjny Elon Musk.

Sikorski bardzo bezpośrednio skrytykował popularnego przedsiębiorcę oświadczając głośno, że bezczelnie wtrąca się w najważniejsze polityczne sprawy całych narodów, co zazwyczaj musi skutkować wielkimi i poważnymi kryzysami politycznymi. Zaraz po tym stanowczym ataku dumnie zakomunikował, że potężne kontynentalne firmy intensywnie przygotowują doskonałą europejską przeciwwagę dla łączności Starlink. W odczuciu Radosława Sikorskiego wyłącznie głęboka inwestycja we własne militarne innowacje skutecznie zagwarantuje nam na wschodzie niezwykle cenne lata absolutnego i niepodważalnego spokoju.

Ostateczna klamra spinająca całe wokalne wystąpienie ministra jest zupełnie prosta do odczytania: narodowa pozycja i polskie szanse na bezkonfliktowe jutro drastycznie i bezwzględnie zależą wyłącznie od spójności Unii Europejskiej oraz jej technologicznego uniezależnienia od innych obcych kontynentów. Idąc ramię w ramię z koalicją będziemy po prostu trwali i wygrywali.