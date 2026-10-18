Przemysław Czarnek dumny z żony. Katarzyna Czarnek z awansem na katolickiej uczelni

Spis treści Żona Przemysława Czarnka od lat pracuje na uniwersytecie

Polityk Prawa i Sprawiedliwości z nieskrywaną radością poinformował o nowym zawodowym osiągnięciu swojej małżonki. Katarzyna Czarnek, od dłuższego czasu związana z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim w roli wykładowczyni, awansowała tam na stanowisko profesora. Były minister udostępnił w internecie krótkie podsumowanie tego triumfu oraz opublikował fotografie dokumentujące oficjalną ceremonię.

Poseł ugrupowania opozycyjnego nie krył wzruszenia we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych. „Z dumą oświadczam, że moja kochana Żona Kasia, kochana Mama moich cudownych dzieci i uwielbiana babcia naszych wnucząt, została dziś PROFESOREM KUL. Ogromne gratulacje, Skarbie!” – napisał w sieci kandydat PiS na premiera, Przemysław Czarnek.

Uroczysta inauguracja kolejnego roku akademickiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim miała miejsce w niedzielę (18 października). Wydarzenie to posłużyło jako doskonały moment do oficjalnego nadania dyplomów habilitacyjnych i przyznania profesorskich nominacji. To właśnie w ostatnim czasie Katarzyna Czarnek zdobyła stopień naukowy doktora habilitowanego. W konsekwencji dołączyła ona szeregi pracowników zatrudnionych na stanowisku profesora uczelni.

Żona Przemysława Czarnka od lat pracuje na uniwersytecie

Katarzyna Czarnek już od wielu lat z powodzeniem rozwija swoją ścieżkę zawodową w murach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Małżonka polityka z wykształcenia jest biologiem i świadczy pracę w Katedrze Podstawowych Nauk Medycznych, należącej do Instytutu Biologii Medycznej na Wydziale Medycznym lubelskiej placówki.

Związek Przemysława i Katarzyny Czarnków trwa już od wielu lat, a początki tej relacji obfitowały w niezwykle romantyczne wątki. W przeszłości były minister edukacji otworzył się na łamach „Super Expressu”, gdzie drobiazgowo zrelacjonował okoliczności spotkania ze swoją przyszłą partnerką życiową. Ich ścieżki skrzyżowały się niespodziewanie na terenie słonecznych Włoch.

Parlamentarzysta we wspomnianym wywiadzie wyznał: „Jeździłem do Włoch na wakacje do Milano Marittima i pracowałem tam kilka lat z rzędu. Przez 5 lat pracowałem w hotelu Perez. Tego ostatniego roku przyjechała do sąsiedniego hotelu Ambra właśnie Kasia. Wpadliśmy sobie tam w oko. Trudność polegała na tym, że ja miałam pracę wieczorną, a Kasia przedwieczorną. Wieczorami nie mogliśmy się spotykać, ale to się jakoś nawiązało”. Kobieta błyskawicznie zawładnęła jego myślami, więc ostatecznie stworzyli udany związek.

Małżeństwo doczekało się wspólnie dwójki potomstwa. W 2023 roku starsza córka pary, Julia, stanęła na ślubnym kobiercu. Uroczystość zaślubin oraz wystawne wesele zorganizowano w Lublinie, w kościele św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Ceremonii osobiście przewodził zaufany znajomy domu, pochodzący z Niemiec kardynał Gerhard Müller. Zresztą liturgię sprawowało także kilku innych koncelebransów, a pannę młodą poprowadził prosto do ołtarza niezwykle uradowany tata.

Niedawno, w 2024 roku, rodzina ponownie się powiększyła, gdy narodziło się pierwsze dziecko córki polityka. Chłopcu nadano imię Aleksander, czerpiąc wyraźną inspirację od świętego patrona, św. Aleksandra. Dodatkowo całkiem niedawno, bo w minionym lipcu, na świat przyszła także pierwsza wnuczka działacza Prawa i Sprawiedliwości.

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