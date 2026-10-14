Prokuratura bierze pod lupę Roberta Bąkiewicza. Wszczęto postępowanie po zamieszkach

Warszawska Prokuratura Okręgowa z własnej woli rozpoczęła dochodzenie ws. działań Roberta Bąkiewicza i innych demonstrantów.

Śledczy weryfikują zarzuty użycia siły i bezprawnych gróźb wobec policjantów, by wymusić na nich odstąpienie od zadań.

Awantura wybuchła pod gmachem Trybunału Konstytucyjnego, gdy tłum usiłował zagrodzić drogę sędziemu Maciejowi Berkowi.

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Prokurator Piotr Antoni Skiba, reprezentujący warszawską Prokuraturę Okręgową, potwierdził podjęcie środowych kroków z urzędu.

Sonda Czy prezydent powinien jak najszybciej rozstrzygnąć sprawę ślubowania Macieja Berka? Tak Nie Trudno powiedzieć

- W Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zarejestrowano w środę z urzędu materiały i wszczęto czynności sprawdzające w zakresie zmuszania przemocą i groźbą bezprawną funkcjonariuszy Policji do zaniechania prawnych czynności służbowych pod TK przez Roberta Bąkiewicza i inne osoby - poinformowano.

Robert Bąkiewicz i Jarosław Kaczyński na proteście pod Trybunałem Konstytucyjnym

Środowe starcia pod budynkiem Trybunału Konstytucyjnego zgromadziły przedstawicieli wielu środowisk, w tym sympatyków klubów „Gazety Polskiej” oraz Ruchu Obrony Granic. Tłum demonstrantów wdał się w przepychanki z zabezpieczającymi teren mundurowymi. Na miejscu zdarzenia pojawili się m.in. szef Ruchu Obrony Polski Robert Bąkiewicz, kierujący TV Republiką Tomasz Sakiewicz oraz parlamentarzyści PiS, z Antonim Macierewiczem na czele. W późniejszym czasie do manifestujących dołączył prezes partii, Jarosław Kaczyński.

Protestujący chcieli zablokować wejście sędziemu Maciejowi Berkowi

Demonstranci zebrali się przede wszystkim po to, by zagrodzić dostęp do budynku nowemu sędziemu TK. Maciej Berek, powołany na to stanowisko we wrześniu przez Sejm, miał właśnie w tym dniu składać ślubowanie „wobec prezydenta”. Próba zatrzymania go doprowadziła do fizycznych starć z funkcjonariuszami.

Waldemar Żurek i Prokurator Generalny reagują na zachowanie Bąkiewicza

Środowe incydenty przed gmachem TK skomentował w mediach społecznościowych Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek. Opublikował on stosowny wpis w serwisie X.

- Dzisiejsza próba sparaliżowania pracy Trybunału Konstytucyjnego przez Roberta Bąkiewicza i jego ludzi spotka się ze zdecydowaną odpowiedzią - stwierdził.

Głos w sprawie zabrał także Prokurator Generalny, który powołując się na art. 13 Prawa o prokuraturze, nakazał Prokuratorowi Krajowemu Dariuszowi Kornelukowi „bezzwłoczne podjęcie czynności procesowych z urzędu i karną ocenę tych bezprawnych działań”. Do tych deklaracji szybko odniósł się w serwisie X sam Robert Bąkiewicz.

- Panie Żurek, które to już zlecenie na mnie w tej kadencji? Zamówcie większe szafy na akta! - przekazał.

W poniższej galerii prezentujemy, jak zmieniał się Bąkiewicz:

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