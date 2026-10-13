Prawie połowa Polaków domaga się dymisji Donalda Tuska. Zaskakujące wyniki sondażu

Na początku swojej kadencji w 2023 roku Donald Tusk tryskał energią i zapowiadał szybką realizację konkretnych postulatów z kampanii. Wielu wyborców mocno wierzyło, że nowy szef rządu błyskawicznie wcieli w życie swoje ambitne plany. Obecnie jednak sytuacja wygląda zupełnie inaczej, ponieważ duża część polskiego społeczeństwa wprost chciałaby odejścia obecnego premiera ze stanowiska.

Pracownia Instytut Badań Pollster zrealizowała na zlecenie dziennika „Super Express” badanie, w którym zapytano ankietowanych, czy lider Platformy Obywatelskiej powinien zrezygnować ze swojej funkcji. Okazuje się, że aż 49 procent respondentów popiera pomysł dymisji Donalda Tuska. Przeciwnego zdania jest zaledwie 38 procent uczestników sondażu, z kolei 13 procent badanych nie potrafiło zająć jednoznacznego stanowiska w tej sprawie.

Sytuację na scenie politycznej zinterpretował profesor Antoni Dudek. Ceniony politolog w rozmowie z „Super Expressem” wyjaśnił, jak należy rozumieć zebrane w badaniu dane opinii publicznej.

- To odpowiada poparciu dla koalicji rządowej, która ma łącznie trzydzieści klika procent poparcia. Natomiast dymisja nie zależy od sondaży, tylko od większości sejmowej, która wydaje się stabilna. Problemem będzie natomiast utrzymanie się Tuska przy władzy po wyborach w 2027

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Słabe notowania rządu Donalda Tuska w badaniach

Najświeższe liczby z pewnością nie poprawią nastroju prezesowi Rady Ministrów, zwłaszcza gdy spojrzy się na wcześniejsze oceny pracy całego jego gabinetu. W poprzednim badaniu zrealizowanym dla „Super Expressu” sprawdzano ogólną ocenę działań obecnej władzy od momentu objęcia przez nią urzędu. Z tamtych analiz jasno wynikało, że pracę rządu negatywnie ocenia aż 53 procent ankietowanych, a pozytywne zdanie na ten temat ma zaledwie 29 procent obywateli.

Omawiany sondaż społeczny został przygotowany przez ekspertów z Instytutu Badań Pollster w dniach od 6 do 7 października 2026 roku. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej grupie 1018 dorosłych mieszkańców Polski.