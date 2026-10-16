Polacy ocenili rząd Donalda Tuska. Zaskakujące wyniki nowego sondażu IBRiS

Sondaż IBRiS: Połowa badanych krytycznie o rządzie Tuska

Najnowszy sondaż IBRiS dla Radia ZET, zrealizowany tuż przed trzecią rocznicą wyborów parlamentarnych, w których władzę zdobyła "koalicja 15 października", sprawdzał, jak społeczeństwo odbiera działania rządu Donalda Tuska, tworzonego przez KO, Lewicę, PSL i Polskę 2050. Z zebranych danych wynika, że 42,1% respondentów pozytywnie ocenia efekty pracy gabinetu (w tym 21,4% twierdzi "zdecydowanie tak", a 20,7% "raczej tak"). Znacznie wyższy odsetek, bo aż 49,3% ankietowanych, ma negatywne zdanie (10,5% odpowiedziało "raczej nie", a 38,8% "zdecydowanie nie"). Natomiast 8,6% badanych nie potrafiło jednoznacznie ocenić sytuacji.

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Preferencje polityczne wpływają na ocenę gabinetu

Wyniki badania IBRiS dowodzą, że postrzeganie pracy rządu jest mocno zależne od sympatii politycznych. Wśród osób popierających partie koalicyjne aż 96% pozytywnie ocenia działania zespołu Donalda Tuska, przy czym zaledwie 3% wyraża opinię negatywną. Zdecydowanie inaczej wygląda to w grupie wyborców opozycji. Tam aż 83% osób uważa, że rząd nie służy krajowi we właściwy sposób, a pozytywne zdanie deklaruje jedynie 12% z nich.

Jak głosowali wyborcy poszczególnych partii z 15 października 2023?

Dokładne wyniki badania, biorące pod uwagę deklaracje wyborców z 15 października 2023 roku, prezentują zróżnicowane podejście do obecnego rządu. Wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej aż 95% ocenia rząd pozytywnie (62% uważa tak "zdecydowanie", a 33% "raczej"), z kolei negatywne zdanie ma zaledwie 4%. Jeśli chodzi o zwolenników Nowej Lewicy, 74% popiera gabinet (27% "zdecydowanie tak", 47% "raczej tak"), podczas gdy 26% wyraża krytykę. W przypadku Trzeciej Drogi, czyli PSL i Polski 2050, 62% ankietowanych uważa, że rząd dobrze funkcjonuje (13% "zdecydowanie tak", 49% "raczej tak"), a 27% jest odmiennego zdania. Z kolei aż 92% wyborców Prawa i Sprawiedliwości negatywnie ocenia rząd (88% "zdecydowanie nie", 4% "raczej nie"), a zaledwie 6% widzi jego pozytywne strony. Wśród sympatyków Konfederacji, 82% jest niezadowolonych z rządu (60% "zdecydowanie nie", 22% "raczej nie"), natomiast 17% popiera jego działania. Reszta respondentów w poszczególnych grupach to osoby, które nie mają zdania.

Sondaż IBRiS dla Radia ZET został przeprowadzony na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1072 osób w dniach 2-3 października 2026 r., z wykorzystaniem metody CATI.