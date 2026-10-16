Pijany sędzia Sądu Najwyższego na dworcu?! W tle strata dwóch zębów i cztery promile

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-10-16 15:09

Słupska policja interweniowała w sprawie nietrzeźwego 52-latka, który upadł na dworcu PKP. Jak ustaliła stacja TVN24, mężczyzna to sędzia Sądu Najwyższego, Andrzej Michałowicz. Według doniesień dziennikarzy po upadku miał wybić sobie dwa zęby, a jego żona rzekomo powoływała się na jego immunitet, próbując blokować interwencję policji.

Budynek Sądu Najwyższego z charakterystycznymi kolumnami. O incydencie z udziałem sędziego przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: Szymon Starnawski Sąd Najwyższy

Do zdarzenia doszło 8 października przed godziną 16. Wtedy to kierownik pociągu zawiadomił słupską policję o pijanym pasażerze, który zataczał się na dworcu. Jak relacjonował mł. asp. Amadeusz Galus ze słupskiej komendy, przed przybyciem mundurowych 52-latek przewrócił się i rozbił twarz. Funkcjonariusze udzielili mu pomocy przedmedycznej, a wezwana na miejsce karetka zabrała go do szpitala. Z ustaleń Roberta Zielińskiego z TVN24 wynika, że poszkodowanym jest sędzia Sądu Najwyższego, Andrzej Michałowicz. Dziennikarz podał, że mężczyzna wydmuchał cztery promile, a podczas upadku stracił dwa górne zęby. Co ciekawe, żona sędziego rzekomo miała utrudniać interwencję, zasłaniając się immunitetem męża.

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Czy Waldemar Żurek jest dobrym ministrem sprawiedliwości?

Sprawę jako pierwszy nagłośnił portal Wirtualna Polska. Do tej pory rzecznik Sądu Najwyższego nie odniósł się do medialnych doniesień. Głos w sprawie incydentu zabrał natomiast Waldemar Żurek. Na konferencji prasowej przyznał, że docierają do niego niepokojące informacje o zachowaniu „neosędziego”.

- Ta sprawa musi zostać bardzo dokładnie wyjaśniona. Zwracaliśmy wielokrotnie uwagę na to, że tak zwana neo-KRS wybierała także do Sądu Najwyższego, naszym zdaniem z naruszeniem prawa, osoby, które nie spełniają wymogów nieskazitelności charakteru. (...) To zachowanie niedopuszczalne, wskazuje, jak bardzo kulejący był proces nominacji i z zadziwieniem przyjmowałem pewne kandydatury, które przechodziły. Nie będziemy zamiatać tych spraw pod dywan, doprowadzimy do tego, żeby Sąd Najwyższy funkcjonował w sposób prawidłowy

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