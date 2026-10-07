Piękna posłanka pokazała zdjęcie z mamą i siostrą. Są do siebie bardzo podobne!

Aleksandra Gajewska: Od najmłodszej radnej do ważnego stanowiska w ministerstwie

Obecnie Aleksandra Gajewska pełni ważną funkcję w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako sekretarz stanu. Jej kariera polityczna ma jednak znacznie dłuższą historię, sięgającą początków w warszawskim samorządzie, gdzie zapisała się w historii jako najmłodsza radna stolicy. Została wybrana w 2010 roku, a następnie z sukcesami startowała w kolejnych wyborach lokalnych. Przełomowy okazał się rok 2019, kiedy najpierw objęła stanowisko wiceprzewodniczącej Rady m.st. Warszawy, a następnie zdobyła mandat poselski w Sejmie IX kadencji.

W ramach swoich obowiązków w Ministerstwie Rodziny, Gajewska zajmuje się niezwykle istotnymi obszarami państwa. Jej odpowiedzialność obejmuje politykę demograficzną, sprawy rodzinne oraz szeroko pojętą integrację społeczną. Nadzoruje kwestie dotyczące świadczeń wychowawczych i rodzinnych, a także zajmuje się koordynacją działań mających na celu zwalczanie przemocy domowej.

Życie prywatne Aleksandry Gajewskiej: Znana mama i znany ojczym

Posłanka jest rodowitą warszawianką. Ciekawostką z jej życia prywatnego jest fakt, że jej mama, Joanna Gajewska, od 2015 roku jest żoną popularnego aktora Piotra Polka. Co ciekawe, ceremonia ślubna była trzymana w ścisłej tajemnicy przez dość długi czas. Poznali się na gruncie zawodowym, gdyż Joanna była wcześniej menadżerką artysty. Sama mama posłanki przyznała w jednym z wywiadów, że nie widzieli powodu, aby afiszować się swoim życiem prywatnym, chociaż z niczym się nie ukrywali.

W życiu prywatnym wiceminister najważniejszą rolę odgrywa syn Aleks. Oprócz niego Gajewska ma siostrę Julię, której niedawno świętowała urodziny. Z tej okazji polityk opublikowała w internecie rodzinne zdjęcie, na którym widać wyjątkowe podobieństwo między obiema siostrami a ich mamą, Joanną. Internauci natychmiast zareagowali na tę fotografię, zasypując kobiety komplementami i podkreślając nieprzeciętną urodę całej trójki.