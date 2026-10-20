Patostreamer przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Kim naprawdę jest Wojciech Olszański

Skrajnie prawicowe ugrupowanie Rodacy Kamraci zyskało łatkę środowiska o charakterze neofaszystowskim oraz wyraźnie prorosyjskim. Przez krótki czas działacze posiadali nawet własną partię polityczną, którą oficjalnie zarejestrowano w czerwcu 2023 roku. Inicjatywa ta upadła, ponieważ po interwencji prokuratury i braku sprawozdań finansowych, formacja została ostatecznie wykreślona z rejestru pod koniec 2024 roku.

Lider tej budzącej ogromne emocje grupy regularnie musi tłumaczyć się przed wymiarem sprawiedliwości w różnych częściach Polski. Śledczy i sędziowie prowadzą przeciwko niemu liczne postępowania, które dotyczą głównie przestępstw z nienawiści na tle narodowościowym, a także gróźb karalnych i publicznego znieważania. Mężczyzna ma już na swoim koncie odsiadkę w zakładzie karnym, gdzie trafił za otwarte nawoływanie do zamordowania drugiego człowieka.

Ostatnia fala zainteresowania jego osobą ma związek z niedawną wizytą na placu Piłsudskiego w Warszawie. Kontrowersyjny działacz razem ze swoimi współpracownikami pojawił się przed Grobem Nieznanego Żołnierza, gdzie złożył okolicznościowy wieniec.

Kim jest Wojciech Olszański, znany w sieci jako Jaszczur?

Zanim "Jaszczur" zaistniał w świecie Internetu, zajmował się profesjonalnym aktorstwem na deskach teatrów i przed kamerą. Jako absolwent krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego grywał w stołecznym Teatrze Narodowym, a widzowie mogą go kojarzyć z ról w „Quo Vadis” oraz „1920 Bitwa Warszawska”. W 2002 roku próbował swoich sił w polityce samorządowej, kandydując do rady warszawskiego Śródmieścia. Jego internetowa kariera wystartowała w 2016 roku na platformie YouTube, gdzie początkowo przedstawiał się jako Aleksander Jabłonowski. Obecnie jego stałym współpracownikiem jest Marcin Osadowski, nazywany przez internautów "Ludwiczkiem".

W życiu prywatnym przez lata był mężem popularnej, zmarłej już aktorki Agnieszki Fatygi. Wspólnie wychowywali jej córkę, która poszła w ślady matki i również została aktorką – to znana z ekranów Michalina Olszańska.

Elementem charakterystycznym jego medialnego wizerunku jest specyficzny ubiór, w którym występuje publicznie. Mężczyzna najczęściej zakłada stroje stylizowane na przedwojenne mundury, a na głowie niemal zawsze nosi klasyczną furażerkę.