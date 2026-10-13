Najmłodsza posłanka w polskim Sejmie wyszła za mąż. Zobacz zjawiskową suknię

Przedstawicielka Koalicji Obywatelskiej sformalizowała związek ze swoim partnerem Michałem. Radosną nowiną 26-latka podzieliła się w poniedziałek, 12 października, zamieszczając w serwisie Instagram pamiątkowy kadr ze swoim świeżo upieczonym mężem. Polityczka opatrzyła ślubną fotografię zwięzłym podsumowaniem: „10/10 ❤️".

Wieści o uroczystości błyskawicznie spotkały się z ciepłym odzewem ze strony sejmowych koleżanek. Wpis skomentowała między innymi posłanka Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, która sama niedawno celebrowała własne zaślubiny. „Gratulacje, Oleńko!" – napisała. Ciepłe słowa przekazała także wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska: „Olu, gratulacje! Samych pięknych dni", a minister edukacji Barbara Nowacka dodała krótko: „Gratulacje ❤️".

Podczas tego wyjątkowego dnia panna młoda zaprezentowała się w klasycznej, delikatnej sukni o stosunkowo prostym fasonie, którą wyróżniały szersze rękawy, nawiązujące stylem do kreacji rodem z baśni.

Kim jest Aleksandra Kot z Koalicji Obywatelskiej?

Urodzona w 2000 roku działaczka polityczna jest z wykształcenia prawniczką, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego. Choć jej pierwszy start w wyborach do Sejmu w 2023 roku nie zakończył się zdobyciem mandatu, w kolejnym roku z powodzeniem wystartowała w wyborach samorządowych, uzyskując stanowisko radnej Krakowa. W radzie miasta angażowała się w prace komisji edukacji, praworządności, rewizyjnej oraz dialogu obywatelskiego i planowania przestrzennego. Szansa na pracę w parlamencie pojawiła się ostatecznie w 2024 roku, kiedy zwolniło się miejsce po Jagnie Marczułajtis-Walczak, która zdobyła mandat do Parlamentu Europejskiego.

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