Marta Nawrocka na trybunach w Gdańsku. Emocjonalny wpis po zwycięstwie Polek

Zwycięstwo Polek w Gdańsku

Biało-czerwone odniosły spektakularne zwycięstwo na stadionie w Gdańsku. W rewanżowym starciu pierwszej rundy baraży o wyjazd na brazylijskie mistrzostwa świata, Polki po zaciętej dogrywce pokonały Belgijki 3:2. Wobec wcześniejszej wyjazdowej porażki 0:1, losy awansu musiały rozstrzygnąć się w rzutach karnych. W tej decydującej próbie nerwów reprezentantki Polski okazały się skuteczniejsze, wygrywając serię jedenastek 4-3.

Marta Nawrocka z bliska obserwowała sukces kadry

Zmagania piłkarek uważnie śledziła z trybun Marta Nawrocka w towarzystwie byłego selekcjonera Jerzego Brzęczka. Po zakończeniu rywalizacji pierwsza dama złożyła zawodniczkom osobiste gratulacje z okazji wywalczenia przepustki do decydującej fazy baraży, nie kryjąc ogromnego zadowolenia z ich osiągnięcia.

Pierwsza dama publikuje emocjonalny wpis

Sportowe wydarzenia wyraźnie poruszyły żonę prezydenta, która postanowiła podzielić się swoimi odczuciami w mediach społecznościowych.

Co za emocje! Co za wieczór! Miałam ogromną radość kibicować naszym Biało-Czerwonym prosto z trybun! Zwycięstwo nad Belgią i awans do finału baraży do udziału w Mistrzostwach Świata! Dziewczyny, pokazałyście niesamowity charakter, serce do walki i prawdziwą siłę! Jestem z Was ogromnie dumna! Brawo, Biało-Czerwone! Cała Polska trzyma za Was kciuki!

Radość w obozie reprezentacji Polski

Sukces wywołał prawdziwą euforię w szeregach polskiej ekipy. Emocji nie ukrywała m.in. kluczowa postać zespołu, która w pomeczowym wywiadzie dla TVP Sport podsumowała wysiłek całej drużyny.

Oddałyśmy całe serce. Ta drużyna oddała wszystko do ostatniej minuty, do ostatniego karnego. Za to dziękuję wszystkim dziewczynom i sztabowi. Byłyśmy doskonale przygotowane do tego meczu i cieszymy się, że w listopadzie zagramy o awans na mistrzostwa świata -