Marta Lempart wzięła ślub z ukochaną Izą. Tak wyglądały jej poprzednie związki

Nazwisko Marty Lempart zyskało ogromną popularność w okresie masowych protestów przeciwko rządom Prawa i Sprawiedliwości. To właśnie ona stanęła na czele Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, mobilizując obywatelki do wyjścia na ulice w sprzeciwie wobec wprowadzanych zmian w prawie aborcyjnym. Jej rosnąca obecność w przestrzeni publicznej błyskawicznie przełożyła się na gigantyczne zainteresowanie mediów życiem prywatnym słynnej działaczki.

Aktywistka nigdy nie robiła tajemnicy ze swojej orientacji seksualnej i wprost przyznawała się do bycia lesbijką. W przeszłości Marta Lempart była związana z trenerką wokalną o imieniu Natalia. Jej ówczesna wybranka przedstawiała się w sieci jako wszechstronna artystka, łącząca śpiew, grę na klarnecie oraz aktywizm, a także podkreślająca ogromną rolę ludzkiego głosu w przekazywaniu emocji.

Kolejną sympatią znanej feministki była instruktorka pilatesu, Agnieszka. Kobieta mocno podkreślała swoje sportowe zacięcie, pisząc w mediach: „Kiedyś biegałam (1,34 h półmaraton), a nawet triathlonowałam (2,23 h ćwiartka). (...) Epizod na studiach fizjoterapeutycznych zaowocował wrażliwością na TRUDNIEJSZE TEMATY w obrębie stopy i stawu skokowego, mięśni dna miednicy, kręgosłupa, klatki piersiowej czy barków”.

Marta Lempart wzięła ślub. Kim jest jej partnerka Iza?

Dawne relacje należą już do historii, ponieważ Marta Lempart ostatecznie powiedziała „tak” swojej obecnej partnerce. Wybranka serca aktywistki ma na imię Iza i zajmuje się profesjonalnym coachingiem, wspierając klientów między innymi w radzeniu sobie z wypaleniem zawodowym. Po ślubnej ceremonii liderka Strajku Kobiet zmieniła nawet swoje dane w mediach społecznościowych i przedstawia się aktualnie jako Marta Lempart-Dorobińska.

Polityczna przeszłość Marty Lempart

Zanim działaczka zasłynęła z organizacji ogólnopolskich strajków, udzielała się w strukturach Komitetu Obrony Demokracji (KOD). Marta Lempart walczyła także o mandat w Parlamencie Europejskim w 2019 roku, startując jako kandydatka z list Wiosny, jednak bez powodzenia. Natomiast jesienią 2018 roku rywalizowała o fotel prezydenta Wrocławia, kończąc polityczny wyścig na szóstym miejscu z poparciem na poziomie 2,34 procent.