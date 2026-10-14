Maciej Berek złoży ślubowanie sędziowskie w Sejmie. Ujawniono szczegóły uroczystości

Z informacji opublikowanych przez „Fakty” TVN wynika, że Maciej Berek złoży w Sejmie uroczyste ślubowanie i oficjalnie zostanie sędzią Trybunału Konstytucyjnego.

Maciej Berek właśnie dzisiaj złoży ślubowanie wobec prezydenta. Złoży to ślubowanie w Sejmie, nie w Sali Kolumnowej. Nie będzie to taka duża uroczystość, jaka była wtedy, kiedy czterech sędziów składało wobec prezydenta ślubowanie. Będzie to uroczystość w mniejszej sali - przekazała dziennikarka TVN24 Katarzyna Kolenda-Zaleska.

W środę w porannej rozmowie na antenie TVN24 wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski potwierdził, że ślubowanie Macieja Berka zaplanowane jest na godzinę 9:00.

Sprawę zaprzysiężenia skomentował również we wtorek, 13.10, Włodzimierz Czarzasty, wskazując na konieczność uregulowania sytuacji nowo wybranych członków TK.

Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, od których ślubowania nie odebrał prezydent Karol Nawrocki, złożą ślubowanie w innej formie.

Włodzimierz Czarzasty przywołał w swojej wypowiedzi opinię Komisji Weneckiej, która odniosła się do przypadków, gdy głowa państwa blokuje lub celowo opóźnia procedurę. W takiej sytuacji sędziowie wybrani przez parlament mogą złożyć przysięgę nawet przy braku obecności prezydenta na uroczystości.

Komisja Wenecka dała jednoznaczną wykładnię. Po pierwsze, wszystkie decyzje Sejmu w tej sprawie są zgodne z prawem. Po drugie, prezydent ma natychmiast zaprzysiąc wszystkich sędziów Trybunału Konstytucyjnego. (…) Po trzecie, jeżeli prezydent tego nie zrobi, to sędziowie TK mają złożyć przysięgę w innej formie. I chciałem wam powiedzieć, złożą. Mamy dość po prostu łamania prawa

Nowy sędzia TK - kim jest Maciej Berek?

Od końca 2023 roku Maciej Berek kierował Komitetem Stałym Rady Ministrów jako członek rządu. Następnie wiosną tego roku stanął na czele specjalnego zespołu odpowiedzialnego za deregulację, nadzorując powstawanie nowych przepisów. Po lipcowych zmianach w składzie gabinetu premiera, objął resort nadzoru, mając za zadanie monitorować efektywność pracy pozostałych ministerstw.

Przed dołączeniem do rządu, Maciej Berek gromadził doświadczenie w strukturach różnych instytucji publicznych. Jest cenionym ekspertem Krajowej Rady Radców Prawnych, radcą prawnym oraz doktorem nauk prawnych. Wykłada także prawo konstytucyjne jako adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim.