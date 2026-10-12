Łukasz Gibała wygrywa wybory w Krakowie. Nokaut w drugiej turze

PKW publikuje oficjalne wyniki. Łukasz Gibała miażdży konkurencję w Krakowie

Mieszkańcy Krakowa zdecydowali, że nowym gospodarzem miasta zostanie Łukasz Gibała. Lider stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców nie dał szans Monice Piątkowskiej, która mogła liczyć na wsparcie Koalicji Obywatelskiej oraz PSL. Oficjalne wyniki opublikowane przez Państwową Komisję Wyborczą nie pozostawiają złudzeń – wygrany zgromadził 62,12 proc. głosów, pozostawiając w tyle kontrkandydatkę popieraną przez KO i PSL, Monikę Piątkowską z wynikiem 37,88 proc.

Wyniki to nie koniec. Otwiera się furtka na protesty wyborcze

Szef Miejskiej Komisji Wyborczej, Krzysztof Dyl, przekazał istotną informację dotyczącą procedur po ogłoszeniu rezultatów. Od momentu wydania oficjalnego obwieszczenia uruchomiony zostaje dwutygodniowy okres, w którym można zgłaszać ewentualne nieprawidłowości. Zarówno obywatele, jak i przedstawiciele komitetów mają prawo składać protesty bezpośrednio do Sądu Okręgowego w Krakowie. Równolegle z tym procesem zaplanowano oficjalne objęcie urzędu przez zwycięzcę, co dokona się na forum Rady Miasta Krakowa.

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Uroczyste zaprzysiężenie prezydenta. Znamy termin

Z informacji przekazanych przez przewodniczącego rady miasta, Jakuba Koska, wynika, że ceremonia ślubowania nowego włodarza Krakowa zaplanowana jest na 21 października. Do tego momentu stery w mieście dzierży komisarz Stanisław Kracik, pełniący uprzednio rolę zastępcy zdetronizowanego Aleksandra Miszalskiego.

Warto przypomnieć, że dwa tygodnie wcześniej, w pierwszym starciu przy urnach, Łukasz Gibała zyskał aprobatę 36,38 proc. głosujących, a Monika Piątkowska – 29,91 proc. Wówczas swój obywatelski obowiązek spełniło 43,50 proc. mieszkańców.

W tamtym wyścigu na najniższym stopniu podium stanął reprezentant Prawa i Sprawiedliwości, Michał Drewnicki (17,50 proc.), a tuż za nim uplasowała się kandydatka Razem, Aleksandra Owca (6,91 proc.). Dalsze pozycje zajęli: Daria Gosek-Popiołek z ramienia Lewicy (4,81 proc.), Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej (4,11 proc.) oraz Sławomir Pietrzyk, startujący pod szyldem Socjaldemokracji Polskiej (0,37 proc.).

Konieczność przeprowadzenia obecnego głosowania w stolicy województwa małopolskiego wynikła bezpośrednio z odwołania 24 maja urzędującego prezydenta, Aleksandra Miszalskiego z KO, co nastąpiło w drodze powszechnego referendum.