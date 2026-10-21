Leszek Miller bezlitośnie o Włodzimierzu Czarzastym. Poszło o prezydenta Nawrockiego

Miller krytykuje Czarzastego. „Nie nadaje się na to stanowisko”

Podczas środowej audycji „Poranny ring” (21 października 2026 r.) Leszek Miller ocenił zachowanie Włodzimierza Czarzastego wobec prezydenta Karola Nawrockiego. Prowadzący pytał o sposób pełnienia funkcji marszałka Sejmu, a nie o prywatne animozje. Były premier stwierdził, że Czarzasty skupia się na politycznej walce z głową państwa, zamiast na swoich konstytucyjnych obowiązkach, do których należy kontrola nad rządem, a nie nad prezydentem.

Miller dodał, że zna Czarzastego od dawna i jego obecne zachowanie go nie dziwi. Skrytykował go za używanie wulgarnego języka i atakowanie wszystkich dookoła, stwierdzając stanowczo, że marszałek Sejmu nie nadaje się do pełnienia tak poważnej funkcji w państwie.

Galeria poniżej: Dzień z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym

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Czarzasty o Nawrockim. Miller punktuje przekraczanie kompetencji

W programie przypomniano również słowa Włodzimierza Czarzastego o roli prezydenta. Marszałek Sejmu twierdził, że rola głowy państwa ogranicza się do funkcji reprezentacyjnej, a rządy sprawuje Rada Ministrów. Według Czarzastego, dopóki prezydent tego nie zrozumie, będzie jedynie powodował zamieszanie, które go nie interesuje.

Leszek Miller odrzucił to stanowisko, argumentując, że współpraca najważniejszych organów państwowych powinna być harmonijna i opierać się na wzajemnym szacunku dla konstytucyjnych kompetencji każdego z nich.

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Miller o Czarzastym: „Zachowuje się jak opryszek”

Na koniec rozmowy były premier sformułował najostrzejsze zarzuty wobec marszałka Sejmu. Zaapelował, by Czarzasty skupił się na kontrolowaniu rządu, a nie prezydenta, gdyż to nie należy do jego kompetencji. Miller wezwał Czarzastego do zachowania powagi, podsumowując, że obecnie „zachowuje się jak taki opryszek posługujący się knajackim językiem”.