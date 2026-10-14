Karol Nawrocki odwołuje zagraniczną wizytę. Kulisy pilnej decyzji Kancelarii Prezydenta

Decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o odwołaniu podróży do Słowenii była podyktowana napiętą sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego. Głowa państwa zrezygnowała z uczestnictwa w szczycie prezydentów Unii Europejskiej.

Kluczowym problemem okazał się status Macieja Berka, nowo wybranego sędziego. Choć dopełnił on procedur poprzez ślubowanie w Sejmie oraz przed Kancelarią Prezydenta, Bogdan Świeczkowski, prezes TK, uznał, że prawnik nie nawiązał stosunku służbowego. Według prezesa Trybunału Konstytucyjnego sędzia nie może orzekać bez uprzedniej opinii prezydenta.

Zbigniew Bogucki, stojący na czele Kancelarii Prezydenta, skrytykował proces wprowadzania sędziów do TK. Nazwał te kroki „bezprawnym i brutalnym naciskiem na sam TK”. Związał tę sytuację z trwającym już konfliktem kompetencyjnym między głową państwa a parlamentem w kwestii ślubowania członków Trybunału.

Środowe wydarzenia miały dynamiczny przebieg. Maciej Berek, który we wrześniu uzyskał sejmową nominację do TK, rano złożył przed posłami ślubowanie z dopiskiem „wobec prezydenta”. Później przekazał do Kancelarii Prezydenta RP pisemną rotę ślubowania opatrzoną notarialnym poświadczeniem podpisu.

Następnie Maciej Berek, w towarzystwie innych nowo wybranych przez Sejm sędziów, udał się do Trybunału Konstytucyjnego, gdzie rozmawiał z prezesem Bogdanem Świeczkowskim. Świeczkowski ogłosił po spotkaniu, że Berek nie nawiązał stosunku służbowego i nie został dopuszczony do pełnienia obowiązków. Zastrzegł, że wymaga to opinii prezydenta w kwestii ślubowania. W środowy wieczór rzecznik prezydenta przekazał, że sam Karol Nawrocki pojawił się w siedzibie TK.

Prezydent reaguje na słowa Bogdana Świeczkowskiego

Zbigniew Bogucki w środowym oświadczeniu odniósł się do wydarzeń w TK, wyrażając głębokie zaniepokojenie. Przypomniał, że już w kwietniu prezydent skierował do Trybunału wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między głową państwa a Sejmem, który dotyczył ślubowania czworga wcześniej wybranych sędziów.

Sonda Czy prezydent powinien jak najszybciej rozstrzygnąć sprawę ślubowania Macieja Berka? Tak Nie Trudno powiedzieć

- Mając na uwadze zawisłość sporu kompetencyjnego zainicjowanego przez prezydenta, dzisiejsze działania przy użyciu służb podległych MSWiA, mające wprowadzić o TK osoby, które nie dopełniły pełnego procesu objęcia urzędu sędziego TK, bo - jako żywo - nie złożyły ślubowania wobec Prezydenta RP, należy także odczytywać jako bezprawny i brutalny nacisk na sam TK - ocenił Zbigniew Bogucki - Bezprecedensowe jest, żeby władza wykonawcza w czasie, kiedy TK ma zająć się rozstrzygnięciem sporu między prezydentem, a Sejmem reprezentowanym przez marszałka Sejmu, to władza wykonawcza używa siły i służb po to, żeby wywierać bezprawny nacisk na niezawisłych i niezależnych sędziów TK, którzy podlegają tylko konstytucji - dodał.

Prezydent Karol Nawrocki odwołuje zagraniczną podróż

Zbigniew Bogucki podkreślił, że rezygnacja z podróży do Słowenii była wynikiem zaognienia się sytuacji politycznej i konstytucyjnej w państwie.

- W związku z tą sytuacją, która miała miejsce dziś, a która swoje korzenie ma od wielu miesięcy, prezydent uznał ze względu na powagę tej sytuacji, że odwoła swoją wizytę w spotkaniu prezydentów państw UE, która jutro i pojutrze odbędzie się w Słowenii - podkreślił.

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