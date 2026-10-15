Jarosław Gowin ma nową posadę. Były wicepremier zajmie się kosmetologią

Jarosław Gowin wznawia działalność publiczną jako koordynator współpracy z Zespołem Roboczym ds. Kosmetologii przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

jako koordynator współpracy z Zespołem Roboczym ds. Kosmetologii przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Nowa praca byłego polityka polega na reprezentowaniu biura Rzecznika MŚP w działaniach na rzecz polskiego sektora kosmetologicznego oraz uregulowania statusu zawodu kosmetologa.

w działaniach na rzecz polskiego sektora kosmetologicznego oraz uregulowania statusu zawodu kosmetologa. Zespół Roboczy ds. Kosmetologii skupia się na najważniejszych sprawach branży, w tym standardach pracy, bezpieczeństwie pacjentów i projekcie ustawy o zawodzie kosmetologa.

Były przewodniczący partii Porozumienie i dawny koalicjant Prawa i Sprawiedliwości wraca do aktywności publicznej. Jarosław Gowin dołączył do prac nad przyszłością polskiej kosmetologii. Jego powołanie ogłoszono oficjalnie 13 października, na trzecim spotkaniu Zespołu Roboczego ds. Kosmetologii powołanego przy Rzeczniku MŚP.

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Nowe zadania Jarosława Gowina

Na nowe stanowisko Jarosława Gowina wskazała Agnieszka Majewska, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Zadaniem byłego wicepremiera będzie reprezentowanie jej biura w rozmowach z zespołem kierowanym przez prezesa Fundacji Beauty Razem, Michała Łenczyńskiego. Podczas ostatniego spotkania Gowin potwierdził gotowość do działania i nie krył entuzjazmu z nowych perspektyw.

- Miło mi poinformować państwa, że decyzją pani rzecznik Agnieszki Majewskiej zostałem wskazany jako osoba, która będzie partnerem dla państwa w pracach zespołu. Także cieszę się na współpracę

Michał Łenczyński powitał Jarosława Gowina i wyraził wdzięczność za jego dołączenie do projektu. Równocześnie podziękował byłemu koordynatorowi, Mikołajowi Kruczyńskiemu, za dotychczasową pracę.

- Panie premierze, bardzo cieszę się, że możemy razem współpracować i bardzo za to dziękuję. Dziękuję też panu koordynatorowi Mikołajowi Kruczyńskiemu za prowadzenie wcześniejszych spotkań i witam serdecznie państwa z zespołu i legislatorów

Fundacja Beauty Razem jasno zaznacza, że współpraca z Gowinem opiera się na fundamentach gospodarczo-merytorycznych i nie ma nic wspólnego z aktualną polityką.

Nad czym pracują eksperci ds. kosmetologii?

Powołany w połowie 2023 roku Zespół Roboczy ds. Kosmetologii ma stworzyć jasne ramy funkcjonowania branży. Chodzi m.in. o określenie kompetencji zawodowych, podniesienie bezpieczeństwa klientów gabinetów oraz ułatwienia dla firm kosmetycznych. Gorącym tematem pozostaje spór o uprawnienia do wykonywania procedur estetycznych, a także głośne skargi przedsiębiorców na nadmierne, ich zdaniem, kontrole Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Eksperci z zespołu zamierzają również włączyć się w działania Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Zespół zapowiedział kolejne spotkanie na 10 listopada, a rozmowy mają skupić się wokół projektu ustawy o zawodzie kosmetologa.

Zawiłe ścieżki polityczne byłego wicepremiera

Jarosław Gowin był jedną z najważniejszych postaci w polskiej polityce ostatnich lat. Sprawował stanowisko ministra sprawiedliwości za czasów rządu PO-PSL, a w późniejszych latach wszedł w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością. W rządach prawicy pełnił funkcje wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego, a także kierował Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii. Rozłam w relacjach z PiS nastąpił podczas forsowania przez Jarosława Kaczyńskiego tzw. wyborów kopertowych wiosną 2020 r. Ostatecznie w połowie 2021 r. Gowin pożegnał się z rządem, a pod koniec 2022 roku całkowicie wycofał się z życia politycznego po tym, jak zdiagnozowano u niego depresję.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Jarosław Gowin:

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