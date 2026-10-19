Donald Tusk uderzy w NBP i sięgnie po złoto? Wiceprezes PiS ostrzega Polaków

Po Trybunale Konstytucyjnym przyjdzie czas na NBP? Bocheński ostrzega

Według Tobiasza Bocheńskiego, wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości, batalia o Trybunał Konstytucyjny to zaledwie preludium do szerszej ofensywy rządu wobec kluczowych organów państwa. Goszcząc w „Porannym Ringu”, programie prowadzonym przez Wiktora Świetlika, wiceprezes PiS odniósł się do kwestii bezpieczeństwa kadencji Adama Glapińskiego, obecnego szefa NBP.

Wiktor Świetlik zwrócił uwagę, że bank centralny staje się kolejnym obszarem, na którym buduje się polityczny konflikt. Prowadzący wskazał, że to wokół NBP dojrzewa kolejny zarzewie wojny między rządem a opozycją. Reakcja Bocheńskiego na pytania o pozycję prezesa Glapińskiego pozbawiła złudzeń – jego zdaniem nadchodzi wyraźne zaognienie sporu na tej linii.

„Tusk jest bardzo zainteresowany złotem w NBP”. Mocne oskarżenie Bocheńskiego

Przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości wprost połączył ewentualny atak na Narodowy Bank Polski z kiepską kondycją publicznej kasy. Bocheński uważa, że Donald Tusk widzi w zasobach zgromadzonych przez NBP koło ratunkowe dla dziurawego budżetu. Wiceprezes PiS ocenił sytuację finansową państwa jako fatalną i zasugerował, że premier skieruje swój wzrok na niezależną instytucję właśnie z tego powodu. Zaznaczył, że szefa rządu wyjątkowo kusi zmagazynowane w banku centralnym krajowe złoto.

Bocheński ostrzega Polaków. Chodzi o kredyty i inflację

Wiceszef PiS postawił sprawę jasno – ingerencja w struktury Narodowego Banku Polskiego to nie tylko polityczna przepychanka na szczytach władzy, ale realne zagrożenie dla portfeli zwykłych obywateli. Ostrzegł, że jakiekolwiek naruszenie niezależności NBP to igranie z bardzo niebezpiecznymi mechanizmami gospodarczymi. Zwrócił uwagę, że taki zamach na instytucję odczuje absolutnie każdy z nas w postaci wyższej inflacji i droższych kredytów.

Tusk będzie dążył do eskalacji? Bocheński nie ma złudzeń

Bocheński, oceniając wcześniejszy spór wokół Trybunału Konstytucyjnego, wyraził przekonanie o bezcelowości prób łagodzenia napięć, zarzucając szefowi rządu dążenie do konfliktu. Twierdził, że nawet gesty dobrej woli, choćby ze strony prezydenta, nie zmienią konfrontacyjnego nastawienia rządu. Jako dowód polityk PiS przywołał spór kompetencyjny w sprawie nominacji ambasadorskich. Gość Wiktora Świetlika nie wykluczył również prawdopodobieństwa siłowego wejścia do gmachu TK. Jednocześnie zauważył, że choć Donald Tusk nie wykonał jeszcze takiego kroku, to być może jego powściągliwość wynika z trwającej aktywności obrońców Trybunału zgromadzonych przed budynkiem.