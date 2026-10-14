Donald Tusk reaguje na wydarzenia przed Trybunałem Konstytucyjnym. Zapowiada stanowcze kroki

Szef polskiego rządu postanowił zabrać głos w związku z napiętą sytuacją towarzyszącą zaprzysiężeniu Macieja Berka na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Premier Donald Tusk odniósł się bezpośrednio do zamieszek, które miały miejsce przed siedzibą tej kluczowej instytucji.

Przywracamy w Polsce praworządność i nie cofniemy się ani o krok. https://t.co/ZXovpIymBH— Donald Tusk (@donaldtusk) October 14, 2026

„Awantury i burdy przed bramą TK, tak to wszystko przypomina nam bardzo dobitnie, o co walczyliśmy trzy lata temu. Trzy lata temu polscy wyborcy zdecydowali, by odsunąć od władzy tych, którzy łamali konstytucję, łamali prawo, prześladowali obywateli z naruszeniem norm prawnych, etycznych i moralnych. Wiedzieliśmy, że wygrana z 2023 roku sama z siebie nie załatwi tego problemu łamania praworządności. Próbowaliśmy od pierwszych dni przywrócić ład i praworządność, krok po kroku będziemy stanowczo dalej robić” – oświadczył w swoim komunikacie Donald Tusk.

Premier zaznaczył wprost, że powołanie nowych członków Trybunału Konstytucyjnego odbyło się w pełnej zgodzie z polską ustawą zasadniczą. Jednocześnie skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego, który zdecydowanie odmawia odebrania od nich formalnego ślubowania. Zdaniem lidera Platformy Obywatelskiej głowa państwa w tej sytuacji „zawiesza sam siebie, abdykuje z obowiązków, które nakłada na niego konstytucja”.

Donald Tusk zwrócił uwagę, że polskie państwo zbyt długo musi funkcjonować bez legalnie wybranego sądu konstytucyjnego. Zapewnił, że obecna ekipa rządząca zamierza naprawić ustrój prawny przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych narzędzi, mając na uwadze dobro narodowe. Przyznał, że gorszące sceny nie służą nikomu, a ryzykowanie interesem społeczeństwa w tak niespokojnych czasach to według niego „absolutny brak odpowiedzialności za ojczyznę”.

Szef Rady Ministrów zaznaczył również, że podczas protestu przed Trybunałem Konstytucyjnym zgromadzeni działacze Prawa i Sprawiedliwości wykrzykiwali wulgarne hasła. Zwrócił uwagę na agresję oraz groźby formułowane pod adresem niezależnych dziennikarzy, funkcjonariuszy policji oraz osób o odmiennych przekonaniach politycznych. Przypomniał także, że obecny na miejscu Jarosław Kaczyński użył wobec interweniujących policjantów sformułowania „barbarzyńska dzicz”.

„Ten jeden obraz wystarczy za cały komentarz” – stwierdził krótko Donald Tusk w odniesieniu do słów prezesa PiS. Zapewnił jednocześnie, że odpowiednie służby państwowe będą interweniować bez żadnego wahania, aby w pełni przywrócić porządek i zagwarantować, że praworządność znów będzie w Polsce obowiązywać na co dzień.